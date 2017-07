Résumé de l’actualité de ce Shabath: Tension sur le Mont du Temple, tir dans la région de Benyamin, les pays arabes condamnent Israel…

L’attaque terroriste sur le Mont du Temple continue de faire des échos en Israël mais aussi dans le monde arabe. Plusieurs pays arabes ont publié des déclarations condamnant la décision du gouvernement de fermer le Mont du Temple après l’attaque, qui a tué deux policiers israéliens – y compris des critiques acerbes de la Jordanie. Les citoyens se sont rassemblés devant le consulat israélien à Istanbul, ainsi qu’en Jordanie, pour protester contre la fermeture du site religieux.

Peu de temps avant, la police a confirmé que trois personnes du Waqf ont été arrêtées sur des soupçons d’implication directe dans l’attaque. D’autres détails de l’enquête sont interdites à la publication.

Le site Alyaexpress-News fête ses 6 ans et devient le site de référence de la communauté sur le WEB ! Info plus rapide. Info en temps réel. Info unique. Info anti-spam (ne republie pas des articles déjà en ligne chez nos coreligionnaires). Info nouvelle ! Merci à tous pour votre fidélité depuis 2011! FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE, INSTAGRAM, ISRAEL CHRONO, et SOSNETIVOT_

La nuit dernière, les deux policiers tués dans l’attaque ont été enterrés. Après l’enterrement une grenade assourdissante a été jetée dans une mosquée dans le quartier musulman ou se sont déroulées les funérailles.

Tir dans la région de Benjamin

Ce matin (samedi) , un tir a visé un véhicule, le conducteur a été blessé, et un civil palestinien a été blessé par des éclats de balle. Il n’y a pas d’autres victimes .

Catastrophe à Be’er Sheva :

Un enfant de neuf ans est décédé dans une piscine publique de Beersheba aujourd’hui. Les équipes de secours ont effectué une longue réanimation, et ont confirmé par la suite sa mort. La police a ordonné la fermeture immédiate de la piscine, et enquête sur les incidents.

Un morts et 11 blessés dans deux accidents de la route :

Une voiture a frappé trois hommes sur la route 7955 près de Araba, et a causé la mort de Khatib, 29 ans, résident de cette région. Un autre homme de 40 ans a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital Rambam. Le suspect a fui la scène. La police a lancé une enquête pour comprendre les circonstances de l’incident.

Pendant ce temps, un autre accident entre une voiture et un bus sur la route 1 a blessé dix personnes dont deux gravement. Les circonstances de l’accident sont examinées.

Le responsable d’une attaque au couteau qui a coûté la vie de deux touristes en Égypte arrêté :

Deux touriste allemands ont été poignardés à mort dans un site touristique en Égypte la nuit dernière et quatre personnes ont été blessées. Les forces de sécurité égyptiennes ont annoncé aujourd’hui (samedi) qu’ils ont pu arrêter l’homme responsable de l’attaque de couteau proche de la mer Rouge.

La télévision égyptienne a rapporté que le suspect est entré dans la ville puis a nagé jusqu’à la rive près du village et a attaqué les touristes. Selon le rapport, l’auteur est Abd al-Rahman Shams Shaaban, du village d’al-Cheikh. C’est un jeune homme de 28 ans, diplômé de la Faculté d’économie à l’Université d’Al-Azhar.

Un peu plus tôt, le ministère de l’Intérieur égyptien a annoncé qu’un jeune homme a poignardé six touristes étranger à Al-Gardaka, et assassiné deux touristes allemands et en blessant quatre autres, y compris des touristes de la République tchèque.

Le ministère de l’Intérieur au Caire, a déclaré que « le suspect est interrogé afin de répondre le motif de cette attaque au couteau. Il convient de souligner que l’Égypte est confrontée au cours des dernières années à des attaques de Daesh et de la part des organisations islamiques radicales.

Attentat au Mont du temple : Un des policiers tué venait d’avoir un enfant : « Âgé de deux semaines, il est déjà un orphelin »

Camille Snan et Eyal Stavi sont les deux policiers tués suite à l’attentat islamiste au Mont du Temple

Incitation des dirigeants islamistes : Les arabes attaquent la police pour entrer au Mont du temple

🔴 Le Jihad islamique menace Israel : « La profanation de la Mosquée Al Aqsa va entraîner de nouvelles attaques. »

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr