Résultat de la politique de Netanyaou | Elbit signe un contrat de 240 millions de dollars avec un pays africain non divulgué

Elbit Systems Ltd. a annoncé mardi qu’il avait reçu un contrat de 240 millions de dollars pour fournir un large éventail de systèmes électroniques de défense à un pays non divulgué en Afrique.

Le contrat, qui sera exécuté sur une période de deux ans, comprend des systèmes de mesure de compteur infrarouge dirigé (DIRCM) pour protéger les avions contre les missiles comme les obus de mortier (Man Portable Air Defense Systems -MANPADS), basé sur IR passif (infrarouge ), y compris les Systèmes d’avertissement de missiles (MWS), les systèmes de radio et de communication, les systèmes terrestres, les systèmes mini-UAS et la mise à niveau des hélicoptères

Bezhalel (Butzi) Machlis, président et chef de la direction d’Elbit Systems, a déclaré: «Nous sommes fiers d’avoir gagné ce contrat, ce qui nous permet de fournir à nos clients une variété de systèmes et de capacités de différents domaines, une tendance croissante dont nous avons été témoins récemment dans certains pays. Notre structure unique permet au client de bénéficier de la synergie de ses capacités globales tout en se concentrant sur ses besoins. Notre portefeuille, basé sur des technologies de pointe et un savoir-faire opérationnel, nous permet de personnaliser nos solutions et de les adapter aux besoins de nos clients, et nous espérons que d’autres suivront cette tendance.

