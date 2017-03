Restez sous l’eau plus longtemps grâce à cette nouvelle technologie israélienne.

Israël’s Like-a-Fish a ré-inventé l’appareil de respiration sous-marine. Au lieu de transporter de lourds cylindres d’air comprimé, la technologie innovante extrait l’air de l’eau.

La mission d’entreprise de Like-A-Fish est de devenir le fournisseur leader de systèmes d’alimentation en air révolutionnaires capables d’extraire l’air de l’eau, tant pour les loisirs que pour les sous-marins et les habitants dans les sous-marins.

Contexte de l’entreprise

Like-A-Fish Technologies a été fondée en 2001 afin de développer et fournir un engin de plongée révolutionnaire qui est capable d’extraire l’air de l’eau. La société détient des brevets en Europe et aux Etats-Unis.

Like-A-Fish Technologies révolutionne la technologie de la plongée et marque une percée dans l’histoire de la plongée. La société introduit pour la première fois dans l’histoire du matériel de plongée qui extrait l’air de l’eau.

Avantages du système

Temps de fond plus long

L’alimentation en air ne se limite pas à la quantité d’air contenue dans un réservoir, mais seulement à la quantité de piles absorbée.

Pas besoin de recharges

Pas besoin de remplir les réservoirs d’air avec du gaz de plongée (économiser de l’argent et dépendre des centres de plongée)

Sécurité accrue et moins de stations d’arrêt

La composition de l’air qui est extrait de l’eau est enrichie avec 34% d’oxygène (similaire à Nitrox), qui minimise la quantité d’azote qui est inhalé pendant une plongée et donc ajoute à la sécurité d’une plongée.

Avec les engins SCUBA conventionnels, la flottabilité d’un plongeur change tout au long de la plongée, car il utilise (et perd ainsi) environ 4 Kg d’air. Ce n’est pas le cas avec le matériel de la Société.

Opportunité commerciale

Depuis les temps anciens, l’homme a cherché des moyens d’aller au-dessous du niveau de la mer. Aristote décrit les premières représentations de dispositifs sous-marins. Les dispositifs décrits par Aristote ressemblaient à un pot tourné à l’envers, dans lequel un plongeur poussait sa tête. Pendant sa descente au fond de la mer, le plongeur respirait l’air qui est resté à l’intérieur du pot. Au cours des 60 dernières années, les techniques de respiration sous-marine ont progressé rapidement.

Malgré l’énorme développement des technologies de plongée, l’essence des technologies de plongée n’a jamais changé.

Tant dans les temps d’Aristote et de nos jours l’essence de la respiration sous-marine est d’enfermer l’air dans un navire. L’air enfermé dans le récipient sert alors d’alimentation en air pour le plongeur. Cette technique a plusieurs inconvénients. L’inconvénient le plus évident est l’apport d’air limité et donc le temps de fond limité du plongeur.

Applications

Le système peut remplacer les «systèmes de plongée ouvert» communs. Toutefois, en raison des grandes exigences en matière d’air et d’eau, le système est le mieux adapté pour les «systèmes semi-fermés», également appelés «recycleurs».

Les sous-marins et les habitats sous-marins sont des cas privés d’utilisation de réhumidificateurs et où l’utilisation du nouveau système aurait d’énormes avantages. De nombreuses opérations qui sont maintenant considérées comme «impossibles» deviennent à portée de main lorsque le temps sous-marin des véhicules devient pratiquement illimité.

L’arrivée des nouveaux systèmes «Air Independent Propulsion» (AIP) dans les sous-marins conventionnels signifie que la seule raison pour laquelle le sous-marin doit se poser tous les jours sera de reconstituer l’alimentation en air de l’équipage. Le temps entre les surfaces peut être grandement étendu lors de l’utilisation du nouveau système.

Outre la fourniture d’oxygène pour la respiration, d’autres utilisations peuvent être trouvés pour l’utilisation de la présence d’air et d’oxygène sous la mer.

Voir la vidéo ICI