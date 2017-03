Des restes humains datant de la création de l’Etat d’Israël, découvert à Ramat Rachel, Jérusalem

C’est à l’avant-poste de Bell à Ramat Rachel, que des restes humains datant il y a plus d’un demi-siècle ont été découvert selon le personnel de ZAKA qui a été appelé sur le site.

L’avant poste, » Bell » fut jordanien, et situé à l’extrémité ouest du village arabe de Sur Baher à environ 800 mètres du kibboutz Ramat Rachel.

L’avant-poste a contrôlé la zone au sud de Jérusalem, lors de la guerre d’indépendance en 1948 jusqu’à la guerre des Six Jours en 1967. Ce fut au cours de cette guerre, que la Brigade de Jérusalem a mené une bataille féroce pour reprendre le site occupé par les Légionnaires jordaniens, et retirer ainsi toute menace sur Jérusalem.

Au moment de la bataille, six soldats israéliens sont tombés et 85 jordaniens sont morts. Sur le site de la bataille ont été trouvés les restes des tranchées, avec 35 bunkers et des grottes. Ceux-ci étaient entourés de champs de mines et il a fallu beaucoup de travail minutieux pour les enlever.

Apres un travail laborieux pour effacer les champs de mines entourant le site de la bataille, l’identité de ceux qui ont été trouvés n’est pas encore connue, mais les éléments de preuve dans le domaine indique une connexion à l’histoire de la création de l’Etat d’Israël, et la libération de Jérusalem. Les os et les restes humains ont été transférés à l’Institut médico-légal d’Abou Kabir pour l’analyse et l’identification.