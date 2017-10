Un restaurant brésilien s’excuse apres avoir placé des pancartes anti-israéliennes

Un restaurant d’alimentation arabe brésilien s’est excusé d’avoir placé des pancartes anti-Israël à son entrée après une campagne massive de boycott sur les médias sociaux.

L’un des propriétaires du restaurant Papaya Verde, à Recife, a envoyé une note à la Fédération juive de Pernambuco soulignant que la grande et colorée « Palestine libre! Ce n’est pas la guerre, c’est le génocide « et » qu’il fallait boycotter Israël! « Les autocollants sur la vitre avant avaient été enlevés, a rapporté le journal Folha de Pernambuco.

« Mes sincères excuses à tous ceux qui ont été offensés. Le pouvoir des mots écrits ne traduit pas mon véritable sentiment, qui est de toujours travailler pour la culture de la paix parmi les peuples qui ont un bel exemple au Brésil. Je n’ai jamais eu l’intention de répandre la haine ou tout autre sentiment négatif envers la communauté juive « , lit-on dans la note du restaurateur Antônio Siqueira Campos.

Le message de Campos était « pacifique et volontaire », a déclaré la présidente de la fédération juive, Sonia Sette, à JTA.

« Nous sommes perplexes, le matériel exposé est extrêmement offensant envers l’Etat d’Israël. Les images ont provoqué l’indignation des membres de notre communauté et au-delà. Nous considérons comme fondamental que les questions sérieuses impliquant Israël et les Palestiniens soient traitées avec responsabilité, respect et recherche de la paix « , a déclaré un communiqué de la Fédération juive.