Les responsables de l’Autorité palestinienne craignent que leur adhésion à Interpol peut également nuire à eux mêmes.

Israël a tenté de déjouer la décision d’Interpol, craignant que les Palestiniens ne puissent profiter de cette position pour poursuivre les hauts fonctionnaires des FDI. D’autre part, rejoindre l’organisation peut conduire à «un Palestinien accusé d’un crime et à se soustraire à un procès en fuite dans un autre pays qu’un membre de l’organisation et sera extradé vers Israël»

Mercredi, les Palestiniens ont célébré leur participation à Interpol. Les représentants des États membres ont accepté la demande des Palestiniens d’inclure l’AP dans les rangs de l’organisation, et les félicitations n’ont pas tardé à venir.

Riyad al-Maliki, ministre palestinien des Affaires étrangères, a déclaré que «l’acceptation de la Palestine pour l’organisation est une expression de confiance dans sa capacité à appliquer la loi et à respecter ses valeurs fondamentales».

Il a affirmé que c’était une victoire pour les Palestiniens, obtenue en raison de la position de la plupart des membres d’Interpol qui «ont défendu les principes fondamentaux de l’organisation et ont clairement rejeté les manipulations politiques».

‘Nous continuerons à défendre le droit de notre peuple à la sécurité et à la liberté par tous les moyens diplomatiques et juridiques existants, y compris en adhérant aux institutions internationales compétentes’, a-t-il déclaré.

Un porte-parole de la police palestinienne Louis Arzkat a salué l’adhésion des Palestiniens d’Interpol, et a dit que la décision historique est une véritable victoire pour le peuple palestinien et la police, et elle va développer les capacités pour fournir le meilleur service aux Palestiniens.

La Palestine est devenu le 191 membre d’Interpol, et prêt à coordonner leurs positions et partager des informations avec tous les Etats membres afin de lutter contre la criminalité internationale.

Les experts internationaux ont noté qu’il n’y a pas de danger réel pour Israël à la suite de l’adhésion des Palestiniens à l’organisation, mais la préoccupation se concentre à Jérusalem – qui a entraîné d’énormes efforts diplomatiques pour éviter cette décision : les soldats et les commandants de l’ armée et peut-être les hommes politiques seraient exposés à des demandes de Palestiniens réclamant qu’ils sont coupables de crimes de guerre :

« Ils devront réfléchir à deux fois si Interpol et les Etats membres sur leur tête soutiennent la demande palestinienne par l’extradition et la mise en place d’une action en justice.

Mais chaque médaille a deux côtés: Tahsin Alian, Président exécutif de l’organisation du département de surveillance al-Haq, qui traite des droits des prisonniers palestiniens en Israël, a déclaré que cette même organisation internationale comme Interpol peut être dangereuse pour les Palestiniens. ‘Tout Palestinien qui est accusé d’un crime et essaie d’échapper à un procès en fuite vers un autre pays , membre de l’organisation sera extradé par cet État en Israël’, a-t-il déclaré.

Hanna Issa, experte en droit international, a ajouté que le processus d’adhésion comporte plusieurs ramifications. L’une est que toute personne qui commet un crime – qu’il s’agisse de trafic de drogue ou de blanchiment d’argent – peut être arrêtée dans un pays qui est membre de l’organisation et sera obligée de l’extrader vers un autre pays. Un deuxième point est la possibilité de juger les Palestiniens soupçonnés de crimes contre Israël dans des pays étrangers – mais cette question dépend, dit-il, du consentement des Israéliens et leur demande.