Le responsable palestinien Saeb Erekat a subi une transplantation pulmonaire réussi aux Etats Unis

Erekat, 62 ans, est de la plus haute Autorité palestinienne et anciennement le chef d’équipe des négociations palestiniennes avec Israël, mais l’année dernière, sa santé s’est détériorée et il s’avère qu’il souffre d’une grave maladie pulmonaire.

Depuis plusieurs semaines, il est aux États-Unis après avoir trouvé une greffe de poumons. Un scandale a débuté en Israel quand les médias ont affirmé qu’il était un candidat à la transplantation en Israël mais ce dernier fait ne semble pas avéré. Suite au scandale cinquante soldats et officiers dans les réserves se sont tournés vers le Centre national de transplantation pour exiger qu’Erekat soit retiré de la liste.

Son opération aux Etats Unis a été réussi selon les médias étrangers.