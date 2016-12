Depuis la résolution de l’ONU, le Mont du temple devient une colonie !

L’ONU a voté contre Israel ce vendredi, et pourtant ce petit pays le plus démocrate au Moyen Orient reste la cible de cette organisation antisémite.

Pendant que le Moyen Orient est en feu, en Syrie, en Irak, au Liban, et en Libye, c’est Israël , le seul pays qui accepte de soigner ses propres ennemis ( syriens blessés) et qui doit subir les conséquences de ces votes absurdes.

Cette nouvelle résolution va entraîner une modification du statut légale de nombreux villes et sites religieux en Israel, donnant la possibilité à BDS de boycotter encore plus Israel et permettant aux palestiniens d’intensifier ce qu’ils appelent la « resistance » et qui en fait les actions terroristes sur le sol israélien.

La résolution votée vendredi exhorte Israël à « cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est », affirmant par ailleurs que les colonies israéliennes « n’ont pas de valeur juridique » et sont « dangereuses pour la viabilité d’une solution à deux Etats », précise l’AFP.

Cette résolution anti-israélienne considérera les quartiers de Jérusalem comme Gilo , Ramat Eshkol, Givaat Tserfatit, ou Ramot mais aussi la vieille ville de Jérusalem ou le Mont du Temple comme des « colonies » illégales.

Israel devient la Syrie ….cette résolution pourra aussi envoyer des observateurs internationaux en Judée Samarie et à Jérusalem.

Cette grave décision est lourde en conséquence, dans le systeme politiques, diplomatiques et économiques,….il ne reste quelques espoirs avec le nouveau président, Mr Trump mais Israël restera plus fort que jamais, car Le Protecteur d’Israël veille….

