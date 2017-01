Si la résolution 2334 vous a bouleversé en tant que Juif, celle du 15 janvier à Paris, sera bien pire.

Pendant des années, les États-Unis, le pays le plus proche d’Israël, a insisté sur le fait que seules les deux parties en cause , Israël et les Arabes palestiniens, peuvent prendre une décision finale au sujet de leur relation future. Mais comme le soleil se couche sur l’administration Obama, l’administration a décidé de mettre le feu à cette position. En plus de plusieurs autres.

Il y a deux semaines depuis que les Etats-Unis ont permis au Conseil de sécurité des Nations Unies d’adopter une résolution blâmant Israël pour le manque de paix au Moyen-Orient et punir l’État juif pour toujours refuser de placer le cou de son peuple sur le billot a préféré dorloter les victimes du monde : les Arabes palestiniens.

La résolution du CSNU 2334, bien sûr, a été suivi par les paroles turgescentes du secrétaire d’État John Kerry, qui avec insistance a dit qu’Israël peut être soit juif ou démocratique, mais pas les deux à la fois. Le discours de Kerry a fustigé Israël l’accusant d’un échec de faire la paix et a recommandé des répercussions graves seulement pour Israël, le seul pays à être victime d’autant de violence, et de terrorisme perpétuer par les Arabes palestiniens.

Mais quelque chose de pire est à venir.

En fait, deux choses.

Ceux qui passent la majeure partie de leurs heures d’éveil à se centrer sur le conflit israélo-arabe avisent l’État juif que le sommet de paix de Paris devrait débuter ce dimanche et produira un document suite au concept échoué de la «solution de deux États ».

Le présent document qui du bout des lèvres impose le concept d’une solution «non imposée» aux parties, mais qui est précisément celle de la résolution R2334, et dont le Sommet de paix de Paris l’a appelé aussi un « Accord » .

« L’accord » attendu à Paris non seulement indique que les deux Etat doivent adopter la « Solution » (TSS) qui est le seul moyen de résoudre le conflit, mais il exigera que les deux parties auront non seulement à réaffirmer leur attachement à la TSS, mais ils doivent « désavouer les voix officielles de leur côté qui rejettent cette solution. »

L’Accord de Paris fera plus.

Il déplace le poteau de but encore plus loin dans le monde fantastique des arabes palestiniens comme cela ne l’a jamais été.

L’accord précisera que les frontières entre l’Etat palestinien et Israël seront fixés sur les armistices de 1949 (la ligne verte), et qu’il ne peut y avoir aucun changement à moins que les deux parties acceptent de tels changements.

Même la résolution de l’ONU avec la reconnaissance d’Israël, en 1947, a déclaré que la vieille ville de Jérusalem doit être une ville internationale. Maintenant, avec ce nouvel accord, tout cela fait partie de la «Palestine».

Qu’est-ce que ça veut dire?

Cela signifie que la « Palestine » n’aura plus besoin de négocier pour la terre une fois qu’elle aura tout le territoire.

Mais attendez, il y a plus.

L’Accord de Paris élève également une initiative de «paix» qui a toujours été un non-starter pour Israël, qui est aussi » l ‘Initiative de paix arabe, » également connu sous le plan de paix saoudien. Ce nouvel accord de Paris précise que les participants vont « réaffirmer la validité de l’initiative arabe de paix et mettre en valeur son potentiel pour la stabilité dans la région. ».

Tout comme avec le chimériques des » deux solutions » pour un État, l’Initiative de paix arabe va entraîner sans aucun doute beaucoup moins de stabilité dans la région. Par exemple, elle exige le retour du Golan à la Syrie….

Alors quelles seront les nouvelles catastrophes pour Israël dont l’administration Obama a permis ?

Certains disent orchestrés ? La déclaration que toutes les terres d’Israël acquises dans des guerres défensives avec un ennemi qui n’a jamais été souverain sur cette terre appartient maintenant, selon la communauté internationale, aux Arabes palestiniens.

Le Mur occidental, le Mont des Oliviers, toutes les zones d’Oslo , comme les C, B et A, tout cela va maintenant être considérée comme la terre « palestinienne », occupée par Israël. La seule voie autorisée pour mettre fin au conflit israélo – palestinien selon les Arabes mais aussi, selon les 72 pays attendus pour assister à la convention de Paris, est le seul chemin qui a été prouvé à plusieurs reprises pour conduire à la paix, mais avec plus de sang.

Et une fois que la « Conférence de paix de Paris » approuve le document déjà en attente pour leurs signatures en sueur, qui a suivi de prés la résolution de l’Organisation des Nations Unies pour une autre calamité.

Les craintes chuchotées d’une autre résolution du CSNU, anti-Israël avant la fin de l’ère Obama ont augmenté en volume et en vitesse.

Jonathan Hoffman, un avocat pro-israélien britannique, a déclaré avoir entendu de la part du colonel Richard Kemp de la Grande – Bretagne qui est contre la résolution 2334 , que la prochaine résolution, soutenue par le document produit à Paris, devrait être présenté et adopté le 17 janvier. Cette résolution devrait reconnaître l’état de « Palestine » avec ses frontières fixes le long de 1949 (Pre-’67).

Maintenant que l’administration Obama a révélé qu’elle voulait insuffler à la vie un Etat palestinien fantôme quelles que soient les conséquences, les partisans d’Israël espèrent au moins qu’un autre membre permanent du Conseil de sécurité va exercer son pouvoir de veto.

La Première ministre de la Grande-Bretagne Theresa May semble être l’espoir persistant et unique de faire avorter la création d’un autre Etat terroriste. Peut-être que le lobbying par les partis de droite lui permettront de se tenir debout et de prévenir une catastrophe.

Mais peut-être ceux que ceux qu orchestrent ces nouveaux changements sont trop intelligents. Peut-être, parce que beaucoup de dommages viendront de ces efforts contre Israel, et va forcer l’administration entrante de opter pour l’option nucléaire .

Et en faisant tant de dégâts, l’administration Obama peut créer un autre résultat inimaginable : montrer du doigt ces Juifs encore ardemment accrochés au parti démocrate….

Ne serait-ce pas ironique ?

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander