Une résidente de Jérusalem a acheté un poisson congelé casher mais ce qu’elle a découvert fut une surprise !

Une résidente de Jérusalem voulait acheter son poisson pour Shabath. Elle a choisit un poisson congelé d’un supermarché considéré comme les plus strictes.

À sa grande surprise, elle a trouvé dans le sac des tentacules de poulpe, interdit selon la Halacha.

Hani a dit « Israël aujourd’hui » : « J’ai acheté le poisson au supermarché, puis je l’ai ouvert pour préparer et je suis tombé sur cette chose. Vous ne pouvez pas vous tromper, on peut voir clairement les tentacules.

Hani a contacté la compagnie et une altercation a suivi sur le retour du produit. L’une des hypothèses les plus étranges de la société selon Hanni est que le poisson a mangé le poulpe.

Selon Hani, « le produit est autorisé par trois certifications casher strictes. Je n’ai pas vérifier la durée de vie du produit. Je leur ait fais toujours confiance. Maintenant, évidemment, ce sera différent » .

Selon la société DELIDAG , » Nous sommes engagés dans la commercialisation des produits casher seulement. La plainte ci-dessus a été reçu il y a deux jours, par le service à la clientèle, le 13.6. Étant donné que nous ne pouvons pas enquêter sur la plainte fondée sur l’image seule, le produit doit être observé et nous enverrons une réponse rapide au client.

Malheureusement, notre demande de voir le produit a été refusée. Il convient de noter que le produit est fabriqué et surveillé tout au long de la chaîne de production et de conditionnement. Notre examen devant des prestataires de formation agréés par le Rabbinat d’Israël en Argentine, a révélé que l’usine ne traite pas habituellement le poulpe.

Nous serons heureux, comme nous l’avons suggéré au premier, de recueillir le produit au profit du procès, et d’enquêter sur la plainte de la cliente »



