Une résidente de Dimona tente de passer 1/2 Kilo de cocaïne cachée dans son soutien-gorge de retour d’Ukraine

Une résidente de Dimona a tenté de passer de la cocaïne en contrebande vers Israel apres un vol de l’étranger. Elle a été capturée suite aux informations de renseignement venant de la police. Lorsqu’on lui a posé des questions sur la drogue fournie, elle a donné une explication surprenante : Pas moins d’un demi-kilo de drogue ont été trouvées dans ses sous-vêtements.

L’israélienne de Dimona, d’environ 40 ans, a été arrêtée dans la nuit (entre mercredi et jeudi) .Elle a été prise à Beersheba après le retour de l’aéroport Ben Gurion grâce à une activité combinée de l’unité centrale et de la force de police de l’aéroport de Ben Gurion. La suspect a passé une longue période en Ukraine et elle est aujourd’hui, en Israel, devant un juge pour prolonger sa détention.

‘Les policiers, avec les autres organismes de sécurité, continueront leur lutte sans compromis contre les trafiquants de drogue, qui cherchent constamment des moyens créatifs pour faire passer la drogue en Israël’, a déclaré le porte-parole de la police.