Le réservoir d’ammoniac à Haïfa peut causer la mort de 16 mille israéliens

Le Président du comité professionnel pour examiner le niveau de sécurité dans la baie de Haïfa, le professeur Ehud Keinan a averti que si le réservoir d’ammoniac était touché à Haïfa, il y aurait environ seize mille morts et s’il y avait une attaque terroriste d’un navire ancré dans le port, la catastrophe serait beaucoup plus grave.

Selon Keenan, la durée de vie du réservoir est d’une quarantaine d’ années , et il doit être vérifié tous les dix ans. Le container de Haïfa a trente et un ans et n’a jamais été testé. Keenan a rejeté les paroles de Haifa Chemicals, qui a dit que la durée de vie du conteneur est de quatre-vingt-cinq ans.

Le maire Yona Yahav a dit que l’histoire du réservoir d’ammoniac doit se terminer ici et maintenant. Il pourrait être le prochain échec du pays et causer une catastrophe nationale.

» Il n’y a pas le choix, car nous avons besoin de faire l’équilibre entre la santé publique et les moyens de subsistance, parfois ça fait mal mais aujourd’hui cette préférence se tourne avant tout vers la santé et la sécurité « .

