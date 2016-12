Les réservations des nuitées hôtelières en Israel ont augmenté de 21% pour ce mois de Novembre

Les taux d’occupation des hôtels est de retour comme l’année 2013, précédant l’opération Tsouk Etan à Gaza.

Le mois de Novembre est généralement considéré comme un mois de faible fréquentation pour les séjours d’hôtel en Israël par les Israéliens et une opportunité pour les voyageurs d’affaires .

Les chiffres pour Novembre 2016 selon l’ Association des hôtels d’Israël indique une augmentation substantielle des nuitées pour les résidents d’ outre – mer dans les hôtels en Israël.

Le nombre d’arrivées de touristes en Novembre a augmenté de 970.000, 38% de plus qu’en Novembre 2015 et 23% de plus qu’en Novembre 2014 . Les nuits d’ hébergement pour les israéliens le mois dernier ont totalisé 891.000, 7% de plus qu’en Novembre 2015. Le nombre de nuits étaient de 1.860.000 en Novembre 2016, 21% de plus qu’en Novembre 2015.

L’occupation des chambres était de 71% en Novembre de cette année, 20% de plus qu’en Novembre 2015, 14% de plus qu’en Novembre 2014, inchangé par rapport au mois de Novembre 2013. Le taux d’occupation particulièrement élevé a été enregistré à Tel Aviv, avec 83% et à la mer Morte, avec 77%.

256.000 nuitées ont été enregistrées à Jérusalem en Novembre 2016.

218.000 à Tel Aviv

118.000 à Tibériade et autour du lac Kinneret (lac de Tibériade)

50.000 dans les hôtels à la mer Morte

33.000 à Natania

102.000 à Eilat, où le nombre a augmenté de 70% en Novembre 2015.

Pendant les onze mois de Janvier à Novembre 2016, 20,4 millions de nuitées ont été enregistrées dans les hôtels en Israël, 7,8 millions de touristes étrangers et 12 , 6 millions d’ Israéliens. Le taux d’occupation moyen de la chambre au cours de la période était de 63%.

Noaz Bar-Nir, directeur de l’Hôtel Association d’Israël, a déclaré: « La bonne croissance dans le nombre de touristes qui sont entrés en Israël en Novembre a également eu son effet sur les nuits d’hôtel, les ramenant aux chiffres de 2013, avant les deux guerres à Gaza.

» Nous espérons poursuivre la tendance à l’amélioration dans le tourisme entrant, avec un budget de marketing sans précédent » selon le ministère du Tourisme (404 millions de shekels par an pour 2017 et 2018) « .

