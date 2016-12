Les réseaux sociaux : Eyal Golan a été assassiné à Netanya? Eyal Golan s’est suicidé ?….

Les réseaux sociaux sont encore à l’origine de nouvelles inédites, de rumeurs, et cette fois ci concernant le chanteur israélien, Eyal Golan .

Il a été annoncé que le chanteur a été assassiné à Netanya? Mais aussi que Eyal Golan s’est suicidé? On ne sait pas ce qui se passe sur le réseau, mais quelqu’un essai depuis plus de 5 mois et à plusieurs reprises de faire croire que Eyal Golan est mort.

Il y a plusieurs semaines , les mêmes rumeurs ont affirmé la mort de ce père de famille de 3 enfants, et cela se répète encore aujourd’hui (lundi). Tout a commencé sur un post sur les réseaux sociaux qui a commencé à courir sur la mort du chanteur à Netanya avec un lien vers un article publié en 2013. Alors que d’ autres ne remarquent pas la date, la panique a commencé à s’étendre, car le chanteur est un star en Israel.

Dans le même temps, une image fausse disant que c’est une capture d’écran montre Golan avec le titre « Le grand chanteur Mizrahi Eyal Golan a pris sa propre vie. » Ce type de montage montre bien qu’une personne essai volontairement d’avancer le jour de la mort de Eyal Golan.

Le père de trois enfants , n’a pas tardé à réagir en entendant des rumeurs de sa mort, et a publié aujourd’hui sur les réseaux sociaux une image dans laquelle il écrit « De nouveau l’ hiver est là et de nouveau arrive la saison des rumeurs ennuyantes et bizarres, sachez alors que tout va bien, Dieu merci « .

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander