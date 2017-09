Réponse foudroyante de l’ancien chef du Conseil de la Samarie à Ya’alon :  » Le sang de couple de Henkin est sur les mains de Ya’alon »

L’ancien chef du Conseil Régional de Samarie, Gershon Mesika, a réagit ce dimanche contre l’ancien ministre de la Défense, Moshe Ya’alon, en réponse à une réaction particulièrement acerbe de Ya’alon qu’il a eu lors d’une conférence à Kfar Saba, en accusant le gouvernement israélien de l’incendie criminel de la famille Dawabsha et aussi pour le meurtre en octobre 2015 de la famille Henkin.

« Le sang de la famille Dawabsha dans la Douma et la famille Henkin, qui ont été assassinés lors d’une attaque de vengeance, est sur nos mains », a déclaré Ya’alon, suggérant que le gouvernement Netanyahu, en particulier le partenaire de la coalition Habayit Hayehudi, encourage à ne pas respecter la loi en Israël et entraîne la violence des « colons » contre les Arabes en Judée et Samarie. »

En parlant de l’évacuation ordonnée par le tribunal du 28 juillet des maisons Darinoff à Beit El près de Ramallah, en Samarie, Ya’alon a déclaré : « Lorsque les soldats et la police sont venus évacuer ces maisons et que les jeunes leur ont jeté des pierres et des sacs d’urine, le ministre de l’Éducation (Naftali Bennett) était sur le toit et tout ce qu’il avait à dire était d’attaquer la Cour suprême, nous ne devrions pas être surpris par la suite que [les colons] brûlent ou coupent les oliviers arabes, brûlent des mosquées ou des églises et brûlent une famille entière dans la Douma « .

En ce qui concerne le cas d’incendie criminel dans le village de Duma, au sud-est de Shechem à Samarie, qui s’est déroulé le 31 juillet 2015 (trois jours après l’expulsion des maisons de Darinoff), il convient de noter que le ministre de la Défense, Ya’alon, a dirigé un doigt accusateur contre les juifs des localités de Judée Samarie avant tout procès comme il l’a fait aussi pour le soldat Elor Azria, le comparant à un membre de Daesh. Il s’agissait d’arrestations massives de jeunes juifs à l’est de la ligne verte, où ils ont été gardés dans les cachots d’interrogatoire de la police clandestine pendant un mois sans accès à un avocat – avec la bénédiction du procureur général. Ils ont été torturés – encore une fois avec les AG et les bénédictions de la cour, jusqu’à ce que finalement tous soient relâchés, sauf pour un jeune homme excentrique et un mineur – et pourtant, plus de deux ans après le crime, l’accusation doit encore reprendre l’affaire en jugement,en grande partie parce qu’ils sont incapables de faire correspondre les aveux de l’accusé et les descriptions d’un villageois arabe qui dit qu’il a été témoin de tout.

Mesika était très en colère par l’assignation typique de culpabilité de Ya’alon à ses rivaux politiques (c’était le président de Habayit Hayehudi, Naftali Bennett, qui a exposé l’ignorance de Ya’alon lors de la présence des tunnels terroristes du Hamas pendant la guerre de Gaza de 2014, qui a été couplée par son refus d’essayer de les détruire). Le message Facebook de Mesika a suggéré que la culpabilité attribuée pour le meurtre des Henkins, est aussi celle de Ya’alon qui » a droit à la part du lion ».

Dans le récit de Ya’alon : » Bennett est responsable du meurtre d’Eitam et Na’ama Henkin de Neria, qui ont été abattus dans leur voiture, alors que leurs quatre enfants terrifiés regardaient. Bennett a déclaré à de jeunes juifs à Beit El qu’il était contre la décision de la Cour suprême de démolir ses maisons, ce qui a conduit, trois jours plus tard, à un incendie chez une famille arabe à la Douma, ce qui a entraîné l’assassinat du couple Henkins deux mois plus tard. »

C’est un récit simple, exempt de complexités et de nuances, tout comme l’ancien ministre de la Défense.

« Depuis le début de l’intifada, il a été décidé [par les forces de sécurité] de placer un point de contrôle à l’entrée de Beit Dagan, de sorte que l’accès à Elon Moreh était ouvert uniquement aux Juifs », a déclaré Mesika, qui a été le chef municipal jusqu’à Mai 2015. Cette décision, a fait revenir le calme et la sécurité pour les juifs locaux.

Cependant, « environ une demi-année avant le meurtre de Henkins, Bogey Ya’alon et le commandant du commandement central des FDI ont prit une décision irresponsable pour permettre l’ouverture d’une route sachant la présence des Arabes locaux sans chercher à épargner la vie des habitant juifs et tout cela pour quelques km supplémentaires de conduite.

« Ils l’ont fait malgré mes plaidoyers et mes avertissements et le résultat direct de l’ouverture de la route vers les Arabes conduirait au meurtre de Juifs – ce qui est devenu une réalité amère », a déclaré Messika, ajoutant : « Malheureusement, mes paroles sont mortes et la route est restée ouverte. En effet, quelques mois plus tard, le couple Henkin a été assassiné sur ce même chemin. Un meurtre qui aurait pu être empêché ! «

« Inutile de dire que, depuis ce meurtre, la route a été fermée à nouveau [aux Arabes], et, étonnamment, la vie de ces Arabes n’a pas été endommagée », a poursuivi Mesika.

« Si Bogey se sent coupable, il devrait l’être pour le fait qu’il était guidé par sa préférence pour maintenir le quotidien des Arabes sur la vie réelle des juifs », a déclaré M. Mesika en colère, en rappelant à ses lecteurs que cette affaire est similaire à la suppression des barrages routiers dans le passé en Judée et Samarie, ce qui a conduit directement au meurtre de nombreux juifs.

« Que ce soit la volonté de Dieu que nous ne subirons plus de pertes en raison de la folie de nos dirigeants et commandants », a conclu M. Mesika.

