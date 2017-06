La réponse formidable de Yann Moix à la question de Michel Boujenah : « Pourquoi tant de haine contre les Juifs »

Michel Boujenah fut l’invité de l’émission « On n’est pas couché » et n’a pas mâché ses mots quand il a fallu répondre aux questions de Vanessa Burggraff sur l’affaire de Sarah Halimi tuée et défenestrée à Paris par un soi disant « fou ».

L’humoriste a condamné le silence de la France en émettant des doutes sur cette enquête, affirmant que l’auteur musulman était un déséquilibré, pour sa part, et si il est un fou, alors il est aussi un « fou antisémite » qui a choisi sa proie et n’a utilisé que des insultes antisémites avant de tuer une femme juive et sans défense.

Il a dit que ce comportement de la France était autant « fou » que ce déséquilibré:

» Je ne comprend pas ce silence en France avec l’antisémitisme… On est 15 millions de juifs sur terre … Je voudrais bien comprendre pourquoi on nous déteste autant ? Qu’avons-nous fait de mal pour être détesté de cette manière là ? J’aimerai qu’on m’explique, on nous dit qu’on domine le monde, mais que je sache les grands de l’industrialisation en France ne sont pas des juifs à moins qu’ils aient changé de nom…Que Bouygues s’appelle Bélaiche ?

Puis les applaudissements du public…

Ajoutant : » le problème de l’antisémitisme c’est pas le problème des Juifs mais le problème des antisémites. »

Le journaliste Yann Moix lui répond avec profondeur à sa question concernant la haine intrinsèque contre les Juifs en lui disant, c’est à cause de la Thora qu’ils ont donné à l’humanité, et comme les gens n’aiment pas les cadeaux, ils veulent leur faire payer pour cela …

Yann Moix :

» Quand vous dites dans votre livre, qu’il n y pas de génie juif et que ce sont les autres qui l’ont crée, je suis très étonné, et je ne suis pas d’accord.

Car pour moi, le judaïsme et la judéité sont quelque chose de premier. Quand Abraham va sur l’autre rive, il n’a besoin de personne, il est seul, et si on hait les juifs, c’est car les gens n’aiment pas ceux qui apportent quelque chose et qui font un cadeau et ce cadeau à l’humanité est le cadeau de la Thora, de la parole et de la loi, et c’est tout cela qu’on leur fait payer.

Ils n’ont besoin de personne, ni pour être reconnu en tant que juif, ni pour se définir, de ce qu’ils sont, pour les haïr ou pour les aimer. Ils ont apporté un universel en intensité, et non pas un universel en extension,…comme la religion catholique qui aime s’étendre mais la religion juive veut d’abord se comprendre et se discuter, et s’étudier. Et je crois que c’est une erreur d’attendre de l’extérieur, d’être défini de ce que vous êtes car pour moi, vous êtes quelque chose de premier et fondamentale. «

Boujenah avec sa grande simplicité lui répond :

» Ce que je suis, je le sais, mais ce que je ne comprends pas, et pourquoi ils veulent me tuer ? «

Et Yann Moix termine avec sa grande droiture et élégance que tout le monde connaît :

» Parceque la faiblesse attise la haine, comme disait Nitch et les Juifs sont non seulement innocents mais inoffensifs, et cela suffit aux salops pour leur en vouloir jusqu’à la fin des temps. «

Applaudissement du public.

