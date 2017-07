La réponse d’Israël à l’UNESCO : Netanyaou retire un million de dollars à l’ONU pour les reverser à la création du Patrimoine du peuple juif à Hébron

En réponse au vote délirant de l’UNESCO sur Hebron, le Premier ministre Netanyahu a décidé de réduire d’un million de dollars sa participation à l’ONU et désigné pour l’UNESCO, et utilisera cet argent pour des projets à Hébron.

L’argent sera destiné à établir le «Musée du patrimoine du peuple juif à Hébron et Kiryat Arba».

Des fonds supplémentaires seront versés à d’autres projets à Hebron et à Kiryat Arba.

Texte de la déclaration du Premier ministre:

(Communiqué par le Conseiller des médias du Premier ministre)

À la suite de la résolution adoptée par le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO concernant la tombe des patriarches, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, aujourd’hui (vendredi 7 juillet 2017), a décidé de supprimer un million de dollars supplémentaire de l’adhésion des fonds qu’Israël paie à l’ONU et de le transférer à la création du «Musée du patrimoine du peuple juif à Kiryat Arba et à Hébron» ainsi qu’à d’autres projets patrimoniaux liés à Hébron. Face au refus de l’UNESCO, le Premier ministre Netanyahou est déterminé à présenter au monde la vérité historique et la connexion profonde entre peuple juif depuis de milliers d’années et Hébron

