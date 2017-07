En réponse à la résolution de l’UNESCO, les juifs expulsés de Hévron par Ehud Barak tentent de retourner dans leur maison de Machpelah !

Suite à la résolution de l’UNESCO de la semaine dernière, reconnaissant le tombeau des patriarches en tant que site du patrimoine mondial palestinien, les habitants juifs expulsés d’Hébron renouvelent leur campagne pour retourner à la maison de Machpelah à Hébron.

En 2012, le ministre de la Défense de Netanyahou, Ehud Barak, a fait appel à des centaines de soldats pour expulser les propriétaires légaux de la Maison Machpelah à Hebron de leur bâtiment.

En 2013, à la suite d’un incident de tir à Hébron, Netanyahou a tenté de permettre aux propriétaires légitimes de la Maison de Machpelah d’accéder à leurs biens, mais la Haute Cour de justice a statué que ces juifs, représentés par le mouvement Harhivi (le nom vient d’Isaïe 54: 2 , « Agrandissez le lieu de votre tente / Et laissez-les étirer les rideaux de vos habitations / Ne pas épargner / Allonger vos cordes / Et renforcer vos enjeux. », présentait des irrégularités dans l’achat.

En décembre 2015, le Premier Comité d’inscription qui traite de l’enregistrement des biens immobiliers et qui constituent aujourd’hui la base juridique pour l’enregistrement des terres non enregistrées en Judée-et-Samarie a déterminé que les habitants Juifs n’avaient pas produit tous les documents nécessaires et que certains d’entre eux étaient peu fiables.

Harhivi a fait appel aux conclusions du comité et, il y a deux semaines, le comité suprême sur les enregistrements immobiliers a publié ses conclusions concernant l’appel, en précisant que «il existe un écart immoral entre les preuves que nous avons vues dans le dossier du comité et ses déterminations conséquentes».

Le comité suprême a recommandé d’annuler la décision initiale contre les propriétaires juifs.

Aujourd’hui, à la lumière de la flagrante déclaration de l’UNESCO qui a effacé 3500 ans de présence juive à Hébron, les propriétaires légaux de Machpelah veulent revenir chez eux.

Et donc, selon une rumeur publiée sur le site Web des citoyens et journalistes Rotter, les propriétaires légaux envisagent de retourner dans Machpelah House dans les prochaines semaines, sans coordination avec les pouvoirs même si Netanyahu et Liberman risquent de les faire expulser de ce site patrimonial devenu palestinien suite à la décision de l’UNESCO.

La réponse d’Israël à l’UNESCO : Netanyaou retire un million de dollars à l’ONU pour les reverser à la création du Patrimoine du peuple juif à Hébron

Le mouvement de Harhivi, pour sa part, a publié une déclaration disant : «Nous exigeons l’entrée dans les maisons qui ont été légalement achetées, et laissez l’inspection de notre droit de propriété être effectuée pendant que nous sommes dans les maisons – mettons fin à l’injustice et la dévastation des droits de propriété « .

« Ce devrait être la réponse du gouvernement à la résolution de l’UNESCO », conclut le communiqué de Harhivi.

