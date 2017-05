Rencontre entre Trump et Abbas : Tout ce qui se dit entre les deux hommes !

Le président palestinien Mahmoud Abbas (Abu Mazen) a rencontré aujourd’hui (mercredi) le président américain Donald Trump à la Maison Blanche. Lors de la séance d’ouverture Trump a dit à Abbas : « J’espère que nous pourrons réaliser quelque chose de merveilleux avec Israël et les Palestiniens » .

Lors d’une conférence de presse conjointe , Trump a déclaré : « Nous voulons créer la paix entre Israël et les Palestiniens . Nous avons parlé avec Netanyahu et de nombreux dirigeants israéliens, nous allons commencer le processus qui nous l’espérons conduira à la paix « .

Puis Trump a déclaré que : « Je me suis engagé à travailler avec Israël et les Palestiniens pour parvenir à un accord, mais aucun pays ne peut imposer sa décision. » .

Trump a dit plus tard: « J’attends le retour (Abbas) vers la signature d’un document avec les Israéliens … J’ai toujours entendu que c’est l’accord le plus difficile entre Israéliens et Palestiniens et nous allons prouver qu’ils ont tort. »

Entre autres, M. Abbas a déclaré lors d’une conférence de presse: « Nous croyons que nous pouvons parvenir à une solution permanente, nous croyons que nous pouvons résoudre le problème des réfugiés en tenant compte du droit international et sur la base des accords précédents. ».

Le président de l’Autorité Palestinienne a ajouté que « le temps est venu pour Israël de mettre fin à l’occupation de notre peuple et de notre pays. Nous sommes le seul pays qui vit encore sous l’occupation. Nous voulons qu’Israël reconnaisse l’Etat palestinien comme les palestiniens reconnaît le peuple israélien ».

Selon le responsable de la Maison Blanche , Trump demandera à Abbas lors de leur réunion de cesser de transférer les allocations aux familles des terroristes qui ont tués des Israéliens et lutter contre l’ incitation en Israël.

Hier, Trump a également demander à Abbas de coopérer avec l’ initiative diplomatique dans les prochains mois pour renouveler le processus de paix au Moyen – Orient, gelés depuis Avril 2014. Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré que » Trump « voudra obtenir un engagement de Abbas pour travailler avec les États – Unis pour tenter de déplacer les efforts de paix. »

Trump a évité d’utiliser « deux états », comme il l’a fait lors de la déclaration conjointe avec Netanyahu en Février.

Le Président de l’Autorité Palestinienne, Mahmoud Abbas a déclaré que les Palestiniens attend de ce président de mener un nouveau processus de pourparlers de paix, et dirigera le conflit vers une fin d’occupation après 50 ans :

Le dirigeant palestinien a ajouté : « Je tiens à souligner que nous élevons nos enfants et petits-enfants dans la culture de la paix, et nous voulons qu’ils vivent dans la sécurité et la liberté comme les autres enfants du monde, aux côtés des enfants israéliens « .

Abbas est arrivé à Washington hier et passera trois jours dans la ville. En plus de la rencontre avec Trump, Abbas devrait rencontrer le secrétaire d’Etat américain Rex Tilrson, des sénateurs et des membres du Congrès et des représentants de plusieurs organisations juives à Washington.

Le côté palestinien a exprimé son optimisme à la veille de la réunion. Le porte – parole de l’AP, a dit que Abbas mettra en évidence la nécessité de faire avancer le processus de paix sur la base de la solution à deux Etats et l’initiative arabe de paix approuvé à nouveau au sommet arabe tenu en Jordanie le mois dernier.

M. Abbas est arrivé à Washington après avoir mené des réunions de coordination au Caire avec le président égyptien Abd el-Fatah A-sisi et à Amman avec le roi Abdallah II de Jordanie.

Le cabinet du premier ministre suit de prés la rencontre entre Trump et Abbas. Ces derniers jours, avant la réunion, Netanyahu a envoyé des messages publics aux médias, à la fois à la Maison Blanche, au Congrès et à l’opinion publique américaine, en ciblant plusieurs sujeets comme le transfert de fonds de l’Autorité palestinienne aux familles des terroristes et des prisonniers dans les prisons israéliennes.

