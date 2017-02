Renaud :  » Moi qui étais pro-palestoche à mort, je porte aujourd’hui une étoile de David au cou »

Renaud a été interviewé sur Paris Match et a révélé son changement de position radical dans le conflit israélo-palestinien et son amour pour Israel et son peuple, mais aussi sa religion.

Le journaliste de Paris Match lui demande :

» Y a-t-il des choses qui te font rêver ? Tu as arrêté la navigation, puis le golf « …

Renaud lui répond :

» J’ai des passions fulgurantes mais éphémères ! [Il rit.] La pêche à la ligne, par exemple, je m’y suis mis, j’ai adoré ça pendant des années, puis j’ai laissé tomber. Tout comme les voyages. La Californie, ça m’a plu dans les années 1980, mais je n’y vais plus, pareil pour l’Irlande que j’ai adorée.

Il n’y a qu’Israël qui m’intéresse en ce moment, parce que je n’y suis encore jamais allé. Je vais m’y rendre en octobre pour donner un concert à Tel-Aviv. Je prendrai le temps de visiter Jérusalem, ne pas le faire serait une hérésie.

Je ne suis pas religieux mais j’ai plein de copains juifs qui m’ont parlé d’Israël, de l’histoire du judaïsme et c’est pour ça que je porte une étoile de David autour du cou.

J’ai découvert trop tard la religion et la culture juives, mais elles me fascinent. Je trouve ça gai, plein de bon sens, moi qui étais pro-palestoche à mort…

Le journaliste lui demande : » Pourrais-tu partir y vivre » ?

Et Renaud répond en riant : » Je pourrais, ouais… »

