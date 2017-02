Un religieux soudanais dit que la charia n’est pas contre le fait d’établir des relations avec Israël

Selon le site anglophone, MEMRI, lors d’une conférence intitulée «Le [religieux] Awakening et dialogue » qui s’est tenue dans la capitale soudanaise de Khartoum le 6 Février 2017, le clerc Youssouf Al-Koda, un ancien membre de l’Organisation Sholar au Soudan et actuellement le chef de l’organisation islamique Wasat Party, a donné une conférence sur « Les relations avec Israël et ses aspects religieux ».

Dans son exposé, il a appelé le Soudan à déclarer une trêve avec Israël et à établir des relations diplomatiques avec ce pays, en disant qu’il n’y a pas d’ interdiction religieuse d’empêcher cela. Comme preuve, il a mentionné l’accord Hudaibiya que le Prophète Muhammad a signé avec ses rivaux infidèles.

Al-Koda a ajouté que le boycott d’Israël ne fait pas mal à Israël, mais plutôt au Soudan, et que d’autres pays de la région, comme la Turquie, le Qatar, la Jordanie, l’Egypte et même l’Autorité palestinienne, maintiennent des liens avec Israël.

Il a noté en outre que le Soudan détient des liens encore avec certains pays qui occupent la terre soudanaise, sans nommer ces pays.

Il a également été cité comme ayant dit : «Le boycott ne nuit pas à Israël, mais plutôt au Soudan, et en dépit de tout le temps qui a passé [depuis son imposition] il n’y a pas eu de discussion sur le boycott, comme si c’était une fin en soi ou un devoir religieux ».

Il se demandait : «Pourquoi ne pas réévaluer cette position et en adopter une autre à la place ? ».

Même pour un religieux d’opposition, cela aurait été impensable.

Alors que la plupart des Etats d’Afrique sub-saharienne reconnaissent Israël, l’Algérie, la Libye, la Somalie et le Soudan ne le font pas. Ils sont tous membres de la Ligue arabe.

