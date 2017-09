Relax pour le père et le fils qui ont agressé verbalement et craché sur le Président de la communauté israélite de Lens

L’avocat de victime qui est aussi l’avocat qui travaille au Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme, avait demandé des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 et 4 000 € et, au total, 3 000 € de frais de justice pour ce père et son fils qui auraient eu des propos antisémites contre le Président de la communauté juive de Lens lors d’une altercation entre automobiliste.

La procureur avait estimé qu’il y a bien eu « des propos inqualifiables » tenus lors de ce qui était au départ un simple différend entre automobilistes et a requis deux amendes de 500 € contre les prévenus.

Un homme de 71 ans et son fils de 43 ans étaient poursuivis pour injure publique envers une personne en raison de sa race, de sa religion ou de son origine.

Pour rappel, les faits se sont passés le 9 avril, la victime a été doublé par une voiture alors qu’elle laissait passer un chat, et il a entendu des coups de klaxon, des insultes et des crachats, affirme-t-il :

« A travers ma personne, ils ont insulté ma communauté », évoquant des propos que son avocat a qualifiés « de choses humiliantes qu’on dit en arabe ».

Me Hecquet pour la défense a dit qu’il n y avait pas de motifs antisémite : « le ton est monté, les nerfs se sont échauffés mais ça doit rester une altercation entre automobilistes » et a plaidé la relaxe.

Les juges ont entendu ses arguments et ont relaxé le père et le fils.