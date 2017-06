Rejoignez les ! Les motards Juifs rouleront aujourd’hui à Paris pour Sarah Halimi ZAL

Les motards juifs en France au sein du groupe Roots26 défileront ce 29 juin à Paris en mémoire de Sarah Halimi, explique Actuj.com.

Ils invitent tous les possesseurs de deux roues à le rejoindre, via leur page Facebook pour donner à ce meurtre « l’impact qu’il devrait avoir ».

« C’est un événement (…) pour Sarah. Il y a l’idée de bruit derrière, on veut marquer les gens et qu’ils en parlent au maximum », témoigne Jonathan Behar, qui organise l’événement.

« Sarah Halimi Z’al a été torturée et défenestrée par un Terroriste parce qu’elle était juive ne l’oublions jamais ! Le meurtre de Sarah n’a pas eu l’impact qu’il devrait avoir. Nous ne pouvons pas rester là à attendre que ça se passe. Nous allons donc défiler et faire du bruit pour Sarah en defilant à sa memoire et pour que le silence soit rompu.

Nous défilerons également à la mémoire du prêtre égorgé, des victimes du bataclan, de Nice, de Charlie, de l’Hyper Cacher, de Toulouse… de nos policiers et militaires… Mohamed, Abel, LoÏc, Xavier, Ilan, Jacques Hamel, Xavier… Abbatus par des terroristes.

Nous ouvrons donc ce Run à tout motard !!! 2 roues et runners Tu as une moto ? Un 2 roues ? Des jambes ? Viens, nous allons déiler à la mémoire de Sarah et a toutes les victimes !

Nous avons décidé avec un groupe d’ami Biker les root’s 26 de dédier quelques un de nos run a des causes qui nous sont chères :

– enfants malades

– écoles en difficultés

– distributions de colis aux nécessiteux

– etc….

Nous demandons à participant de mettre un brassard blanc, nous vous donnerons égalent un sticker à apposer (si vous le souhaitez)sur votre casque.

Les seuls sigles accéptés seront les drapeaux RUN 4 SARAH HALIMI et les gilets de vos asso / clubs respectifs

Never Again !

Medias et journalistes ont étés prévenus, des caméras sont prevues pour réaliser un clip qui sera diffusé sur un maximum de media social ! »

