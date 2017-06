Regavim dont la mission est de conserver les terres d’Israël publie un document avec une solution à la crise du logement des bédouins

Ce document complet fait partie de la nouvelle campagne de l’organisation pour mettre fin à l’anarchie de Negev et offre des solutions pour amener la communauté bédouine à s’intégrer à la société israélienne.

L’organisation Regavim, dont la mission est de sauvegarder les terres nationales d’Israël, a publié un document d’orientation majeur cette semaine, détaillant un plan complet pour rétablir l’ordre dans le désert du Negev d’Israël.

Actuellement, plus de 50 000 résidents bédouins de l’État d’Israël vivent dans 2 300 habitations illégales dans des terrains plus grands que les zones de Jérusalem, Tel-Aviv, Haïfa et Be’er Sheba combinées.

Le document d’orientation complet appelle à l’expansion du développement des 18 communautés bédouines légales et existantes, et à la réinstallation de la population bédouine dans ces villes et à une résolution complète des revendications de propriété bédouines dans le Néguev.

Meir Deutsch, directeur de Regavim qui a des relations avec la Knesset, a déclaré que «depuis des années, le gouvernement a négligé de proposer un plan global et réaliste pour aider à résoudre la crise du logement du Negev. Nous croyons que notre plan offre une solution réalisable qui profitera à la population bédouine et rétablira l’ordre en même temps « . Il a ajouté: » Ce plan protégera les terres nationales d’Israël dans le Negev pour tous les résidents de l’État d’Israël pour les générations à venir . »

En collaboration avec le document d’orientation, Regavim a lancé une importante campagne d’information pour expliquer le plan aux citoyens d’Israël et, en même temps, fera pression auprès des fonctionnaires et des ministres et députés pour qu’ils adoptent le plan. « Notre objectif est de faire passer le mot afin que les gens comprennent ce qui est vraiment en jeu ici: l’avenir du désert du Negev et l’importance de ce domaine dans le développement d’Israël », a déclaré Deutsch.

