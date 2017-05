Regavim demande un recensement indépendant des Arabes de l’Autorité palestinienne

En réponse aux rapports selon lesquels le cabinet de sécurité de Netanyahou a voté pour transférer des parties de la zone C en Judée-Samarie à l’Autorité palestinienne, en convertissant effectivement ces terres en zone A , l’ONG Regavim appelle à un recensement indépendant de la population arabe de l’Autorité palestinienne dans la zone C de Judée et de Samarie.

On ignore actuellement combien de résidents il y a effectivement à l’intérieur de l’Autorité palestinienne. Regavim est persuadé qu’une telle décision dans la zone C mérite un examen approfondi avant qu’il ne devienne une réalité, et la semaine dernière a envoyé une lettre au Premier ministre et à tous les autres ministres du gouvernement expliquant pourquoi la réalisation d’un recensement est nécessaire avant que le gouvernement mette en pratique une telle décision.

La principale question est : est-il nécessaire de construire là-bas ou y a-t-il une arrière-pensée, c’est-à-dire remplir le plan Fayyad de 2009 dont l’objectif est de créer un Etat palestinien de fait dans la zone C qui est sous le contrôle israélien.

Il est actuellement inconnu combien de résidents il y a effectivement à l’intérieur de l’Autorité palestinienne, beaucoup moins que les zones A, B et C.

Il n’y a pas eu de recensement ou d’estimation indépendant et précis de la population de l’AP depuis 1994-1995, lorsque les données sur la population ont été recueillies et contrôlées pour la dernière fois par l’Administration civile israélienne et le Bureau des statistiques d’Israël.

Le PCBS a publie des prévisions gonflées de la taille de la population, et non les données recueillies réelles. Il existe de plus en plus de preuves que les effectifs publiés de l’AP soient faux. Les démographes indépendants ont montré que les données publiées de l’AP semblaient être gonflées et falsifiées d’un million de personnes.

L’Autorité palestinienne envisage de mener un nouveau recensement en 2017.

L’Autorité palestinienne a récemment réalisé un recensement en 1997 et, depuis lors, le PCBS (Bureau central palestinien des statistiques) publiait des prédictions de la taille de sa population et non des données réelles recueillies.

Une autre indication qui prouve que les données de l’AP ne sont pas exactes est que la participation des électeurs à la dernière élection de l’Autorité palestinienne continue d’être toujours faible et ne correspond pas à ce qui est attendu des chiffres de la population déclarée.

Parmi les soi-disant 787 386 électeurs inscrits en Judée et Samarie, lors des élections de 2017, seulement 420 682 ont participé, soit seulement 53%.

Lors des élections de 2012, à peine 50% des électeurs présumés inscrits.

En 2006, 583 310 résidents de l’AP ont voté d’après la liste des 780 2011 électeurs enregistrés en Judée-Samarie.

Un nombre important de maisons vides et de villes fantômes se trouvent dans les zones contrôlées par l’AP, et les déclarations des résidents arabes et les médias arabes signalent que leurs voisins se sont installés dans d’autres pays.

Sans aucun doute, toute donnée publiée du prochain recensement de l’Autorité palestinienne sera également discutable, et si Israël veut prendre une décision intelligente, il doit avoir accès à ses propres informations précises.

Regavim a déclaré que si ces données sont en faveur de l’application de la souveraineté sur la zone C, elles ne s’opposent pas à la construction qui profite aux Arabes qui vivaient dans cette région depuis 1993, tant qu’un recensement approprié de la zone C est effectué en prouvant que le besoin est né du fait de la croissance naturelle, par opposition aux transferts illégaux néfastes de populations des zones A et B.

Le directeur international de Regavim, Josh Hasten, a souligné que beaucoup de l’Autorité palestinienne, les Arabes et les Bédouins vivant dans ces communautés illégales dans la zone C, et ont été projetés dans ces zones A et B.

Une chose est sûre, si le gouvernement israélien approuve les projets de construction pour les Arabes dans la zone C, il est juste qu’il approuve également la construction pour les résidents juifs.

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr