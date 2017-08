Regardez cette vue plongeante de l’unité Givati comme vous ne ne l’avez jamais vu dans la base de Tze’elim !

Un exercice de l’unité Givati ​ a commencé la semaine dernière dans le sud du pays. Les troupes ont été envoyées pour une formation à travers le pays et afin de mener un exercice avec des balles réelles dans la base de Tze’elim avec la 401ème Brigade (Tankistes), et cette semaine, a eu lieu la deuxième partie de l’exercice.

Lors de cet immense exercice, diverses forces de Tsahal sont intervenues, comme l’infanterie, les blindés, l’artillerie, les forces d’ingénierie, les réservistes, l’unité Yahalom, et l’aviation.

Lors du troisième anniversaire de l’opération Tsouk Etan en 2014 à Gaza, les soldats ont été fortement influencés par les leçons de cette opération, comme les combats dans les zones urbaines, et dans des zones densément peuplées avec l’intervention des chars dans de tels endroits.

Le commandant de cette division Elgrabli s’est exprimé : « La première partie de l’exercice a eu lieu à Tse’elim et fut une opération surprise quelques jours plus tôt que la date prévue et a ajouté une dimension supplémentaire à l’exercice apportant plus de difficultés et d’incertitudes.

Les soldats ont du faire face à une guerre urbaine avec des bâtiments de grande hauteur et des passages souterrains, et dont la formation a comme seul but : la préparation à la prochaine guerre. C’est une occasion unique d’examiner les capacités réelles des unités combattantes et faire face à tous les défis.