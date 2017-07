Regardez la réaction du Premier Ministre Indien descendant de son avion à Ben Gourion…

Israel a retrouvé depuis des années, son grand allié, des Etats Unis, apres l’élection de Donald Trump, qui ne cache pas son amitié avec le Premier Ministre Israélien, mais aussi son attachement pour Israel.

Mais, il semble qu’un autre pays soit devenu le meilleur ami d’Israël, l’Inde. Le Premier ministre Indien ne cache pas son amour pour le Peuple Juif et la modernité israélienne tant dans le domaine agricole que sécuritaire. L’Inde a augmenté de 2000 % ses activités avec Israel ( il n y a pas de « 0 » en plus) !

L’accueil de ce ministre en Israel a été très chaleureuse, et il suffit de voir sa réaction en descendant de l’avion face à Netanyou, pour comprendre que ces deux hommes ont de nombreux contrats à signer , un domaine dont le ministre israélien est un expert allant jusqu’à commercer avec des pays ennemis d’Israël !

The moment we were all waiting for…. #ModiInIsrael — https://t.co/NgrWPloHCm pic.twitter.com/QJ9l2FG6sQ

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 4 juillet 2017