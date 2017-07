Regardez la nouvelle vidéo pour Sodastream mettant en vedette Mayim Bialik au nom des Homo Schlepiens !

Sodastream a lancé une nouvelle vidéo mettant en vedette Mayim Bialik (Dr Amy Farrah Fowler), The Big Bang Theory, et Star Kristian Nairn (juste Hodor) de Game of Thrones, pour faire connaître les avantages écologiques de la production de soda dans une bouteille à usage répété.

Les nouvelles caractéristiques commerciales de Bialik comme anthropologue futuriste, raconte à un groupe d’enfants sa première rencontre avec un Homoschlepien dont la société primitive s’appuie encore sur des bouteilles en plastique.

Bialik a déclaré : ‘Cette campagne a un message puissant et qui devait être informé avant que je sois en repos vocal [pour des raisons médicales]. Plus d’un milliard de bouteilles de boissons en plastique sont utilisées chaque jour dans le monde, dont la majorité se retrouve dans nos sites d’enfouissement, parcs et océans qui détruit l’environnement et abattent des animaux marins. Qui parlera pour eux et dira que cela doit cesser ? J’ai peut-être perdu ma voix, mais je ne serai pas silencieuse sur ce message important, le monde doit trouver sa voix et dire «non» à des bouteilles en plastique polluantes.

Les militants anti-israéliens défendent un boycott de Sodastream, parce que l’usine principale de l’entreprise était dans une zone industrielle israélienne en dehors de Maaleh Adumim en Judée. La société a depuis fermé cette usine.

Sodastream a récemment lutté pour obtenir des permis de travail pour ses travailleurs palestiniens dans le but de combler les conflits religieux et politiques et d’améliorer les vies où ils peuvent, a déclaré Bialik à Fox News. C’est admirable et, bien qu’il ne résolve pas toute la situation du Moyen-Orient, c’est un geste de solidarité et de respect qui est nécessaire dans de nombreux endroits du monde.

Comme beaucoup de gens en Israël le savent, des personnes de différentes religions, ethnies et nationalités peuvent travailler ensemble en paix et en harmonie malgré ce que les médias veulent que nous croyions. Les individus et les entreprises peuvent montrer que nous sommes plus forts ensemble: les femmes, les hommes, les enfants, les amoureux de la paix et les amoureux de la liberté et de la justice », a déclaré Bialik.

