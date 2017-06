Regardez le documentaire sur l’antisémitisme musulman censuré par la chaîne Arte (Franco-Allemande) considéré comme trop pro-israélien !

Le journal allemand Bild a diffusé un documentaire sur l’antisémitisme parmi les musulmans européens qui a été censuré par la chaîne de télévision française-allemande Arte par le fait qu’il était trop pro-israélien, a rapporté l’EJP ce mercredi.

Le film « Choisis et exclus – Le haine pour les juifs en Europe » des producteurs allemands Joachim Schröder et Sophie Hafner a été commandé par Arte, dont la part de marché en 2015 était d’environ 2,2% en France et de 1% en Allemagne.

Le film explore la haine des juifs en Europe aujourd’hui, montrant la relation entre l’antisémitisme et Israël dans les médias. La semaine dernière, Arte a décidé de ne pas faire passer le documentaire, et Alain Le Diberder, directeur de programme chez Arte, a déclaré que le film n’a pas été rejeté parce que sa qualité était médiocre ou sa thèse était invalide, mais son accent sur le Moyen-Orient était très éloigné de la version originale. Ou, en d’autres termes, la chaîne pensait que le film était trop pro-israélien.

Le site Web de Bild montre le film sous la rubrique «La haine des juifs: Bild montre le documentaire dont Arte préfère vous cacher.

Bild a publié une liste de célébrités allemandes qui ont loué le film, y compris Matthias Kuentzel, qui a publié une étude sur les relations de l’Allemagne avec l’Iran, et Ahmad Mansour, un analyste du Moyen-Orient qui a accusé Arte d’ « avoir des problèmes avec la réalité ».

Les rapports documentaires de 90 minutes sur la programmation des enfants au Moyen-Orient qui sont en proie à l’antisémitisme, ainsi que des menaces physiques pour les juifs en France et en Allemagne, le rôle de l’antisémitisme dans les médias européens, les néo-nazis, la campagne israélienne BDS, un individu qui exalte les «Protocoles des Sages de Sion», les militants des droits ouvriers antisémites en France, la haine de juifs musulmans français, la torture et le meurtre de Juifs de la dernière décennie en Europe.

Le documentaire souligne que les ONG se livrent à l’ischémie antisémite en utilisant l’argent des contribuables européens, juxtaposant et réfutant la diffamation à propos de l’Etat juif avec des images réelles d’Israël.

Livraison internationnale et gratuite à partir de 5 kg CONTACT : sud.israel@yahoo.fr