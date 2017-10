REGARDEZ : La député israélo-arabe Haneen Zoabi admet avoir agit pour détruire Israël en tant qu’Etat juif

Haneen Zoabi a longtemps montré sa déloyauté envers l’Etat juif, travaillant de l’intérieur pour nous miner, en dépit d’être un MK et vivre la bonne vie ici.

La semaine dernière, elle était la conférencière principale lors d’un gala à Dallas pour le Fonds de Jérusalem pour l’éducation et le développement communautaire, une organisation pro-palestinienne américaine. Tout son discours est actuellement disponible sur YouTube.

Si vous avez le temps, la patience et une tension artérielle suffisamment basse, écoutez tout cela pour comprendre à quel point cette femme est éhontée.Bien au-delà d’une heure, la plupart ne seront pas en mesure de continuer à l’écouter.

Voici donc certaines des déclarations qui doivent être soulignées et voir le jour – y compris les admissions quant à ses véritables objectifs, se plaindre des droits des Arabes israéliens, et suppliant de ne pas voir le Hamas comme l’ennemi mais le sionisme comme ennemi comme ce « bon » antisémitisme à l’ancienne (niant aux Juifs le droit à l’autodétermination parce que «les Juifs n’ont pas une nationalité» et comparant Israël à l’Allemagne nazie).

Pourquoi la Knesset ne l’accuse pas de trahison et pourquoi ses privilèges de députée ne sont pas révoquées ?