Regarder la famille du soldat Elor Azria chanter l’Hatikva au Tribunal apres la sentence

Même si il y a de nombreuses réactions de colère, suite à une peine de 18 mois de prison plus une autre année en sursis, la famille de Elor reste contente, car la Juge avait dit que le soldat risquait une peine jusqu’à 20 ans de prison pour homicide involontaire.

Mais le tribunal a pris en considération plusieurs facteurs atténuants, notamment le fait que Elor était un soldat exceptionnel et qu’il n’a pas reçu un traitement approprié de ses officiers suite au stress émotionnel après l’incident, et donc il a été condamné à une courte durée prescrite selon la loi. La poursuite avait exigé un minimum de trois ans et jusqu’à cinq ans de prison.

Les parties peuvent encore faire appel de la condamnation, ce qui pourrait prolonger cette saga, mais il semble que la famille veut en rester là.

Cette affaire a divisé les Israéliens, car ce fut une affaire rare contre un soldat de Tsahal qui a tué pas un innocent mais un homme qui est venu pour tuer : un terroriste arabe.

Suite à ce procès, les tensions publiques se sont enflammées , avec quelques une critiquant la conduite du soldat, mais le public israélien en majorité l’a soutenu et certains l’ont aussi appelé un héros d’Israël.

Les politiciens ont déjà demandé au président Reuven Rivlin de pardonner Azria immédiatement, en disant qu’il défendait le pays sur le champ de bataille.

Le soldat a déjà fait plus d’un an de prison avant cette sentence prononcée hier.