Pourquoi le refus de la mixité au Kotel par l’actuel gouvernement est devenu une affaire d’état ?

Le gouvernement de Netanyahou, dimanche matin, a voté pour retarder la mise en œuvre d’une zone de prière mixte distincte sur la place du Kotel, sous la pression des partis Haredi. Un ministre qui a assisté à la réunion a déclaré à Ha’aretz qu’il n’y aura pas une autre discussion concernant le plan tant que cette coalition demeure dans sa formation actuelle, ce qui signifie jamais.

Cependant, le gouvernement a voté pour compléter la construction d’une zone de prière permanente pour les femmes et les hommes mélangés dans la partie la plus méridionale du Kotel.

Le ministre de l’Intérieur et le président de Shas, Aryeh Deri, ont déclaré que les partis Haredi n’avaient pas prêté attention au plan initial lorsqu’ils l’ont laissé passer. Deri a également noté que, dans l’intérêt de la paix, les Haredim auraient souhaité fermer les yeux sur de nombreuses solutions non officielles au conflit, mais depuis que les réformistes ont demandé à la Haute Cour de justice une confirmation officielle, toute possibilité de compromis a été mis de côté.

Cette décision semble être liée au rapport sur la radio de l’armée l’autre semaine, où les partis Haredi se compromettent et acceptent tacitement la zone de prière réformiste / conservatrice près de Robinson’s Arch (comme cela avait été convenu) , mais pas dans la principale place du Kotel.

Shas et UTJ n’ont jamais promu une législation interdisant cette décision des réformistes et la prière conservatrice au Kotel, mais ont simplement répondu aux défis juridiques posés par les factions non orthodoxes.

« Ne blâmez pas les Haredim », a déclaré Deri, notant que Shas et UTJ n’ont jamais promu de législation interdisant cette prière au Kotel, mais ont simplement répondu aux défis juridiques posés par les factions non orthodoxes.

Le Premier ministre Netanyahu a accepté la décision de Deri, suggérant que «l’activisme des juifs américains n’aide pas toujours».

Netanyahu a ajouté qu’il envisageait « d’apporter une solution partielle. L’avenir du peuple juif sera déterminé en Israël, et nous ne devons pas négliger nos frères et soeurs dans la diaspora, et surtout aux États-Unis « .

Pas nécessairement, si le taux de mariage mixte et la mortalité des juifs continuent leur déclin si rapidement. Dans une décennie, nous n’aurons plus de frères et soeurs non orthodoxes qui s’inquièteront (60% des non-Haredi américains entre 25 à 54 ans sont mariés à des non-juifs et 50% de juifs américains âgés de 25 à 54 ans sont sans enfant).

Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, dont le parti, Yisrael Beiteinu, reçoit beaucoup de ses votes des citoyens russes et non-juifs d’Israël, a soutenu que la décision du dimanche nuit aux relations entre les juifs. « En janvier 2016, le schéma de prière du Kotel a été approuvé, comme l’a indiqué le secrétaire du Cabinet Avichai Mandelblit, qui n’est pas soupçonné de diriger un programme anti-religieux ou de harceler les ultra-orthodoxe », a déclaré Liberman.

« Même les ministres de Habayit Hayehudi, Naftali Bennett et Ayelet Shaked, ont voté en faveur du plan, et l’annulation de cette décision constitue aujourd’hui un coup grave pour l’unité du peuple juif, les communautés juives et le tissu des relations entre l’État d’Israël et le Judaïsme de la diaspora. »

Ce n’est pas comme si le Kotel était simplement divisé entre les hommes et les femmes ce dimanche matin. Les juifs qui ont l’envie de prier avec le sexe opposé peuvent toujours aller dans un minyan dans l’une des quelques synagogues non orthodoxes de Jérusalem, si elles sont ouvertes…

« Le fait que le Premier ministre, qui a lui-même initié et dirigé le schéma de Kotel, ait capitulé et retiré cette décision historique, est un badge pour son gouvernement, et surtout pour les femmes ministres qui ont voté contre d’autres femmes », a déclaré la leader des femmes du Mur, Anat Hoffman, dans une expression unique du sexisme impitoyable.

La député Tzipi Livni (Camp sioniste pour l’instant), a déclaré que l’annulation du schéma du Kotel est une gifle face aux juifs américains: « Netanyahu abandonne Israël comme l’état du peuple juif, en faveur de considérations de survie politique » a dit Livni.

Sauf que le seul détail oublié, est qu’Israël doit tenir compte de ceux qui ont fait leur Alya et habitent ce pays et non pas ceux qui dictent à Israel les lois du pays de l’étranger…

