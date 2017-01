Un réfugié syrien met en ligne un blog pour remercier les Israéliens : « Merci au peuple d’Israël »

Abud Dandah’i, 39 ans réfugié syrien, a créé un blog, un compte Twitter et une page Facebook intitulée « Merci au peuple d’Israël. » Le site Web présente des histoires et des articles d’opinion sur l’aide des Israéliens et des juifs pendant la guerre civile en Syrie. « Le monde a besoin de connaître la bonne volonté manifeste des Israéliens ».

Abud Dandah’i, un musulman sunnite, de 39 ans, qui vit aujourd’hui à Istanbul, a créé un site Web consacré à des organisations juives et israéliennes qui aident les réfugiés en Syrie. Le site est appelé « Merci au peuple d’Israël », et explique pourquoi les Israéliens et les Syriens ne sont pas censés être des ennemis.

« De la Syrie, je me suis engagé à faire en sorte que les Israéliens et les Juifs qui m’ont aidé à ne pas les oublier. Lors du jour qui mettra fin au conflit en Syrie, les Syriens auront besoin de connaître la bonne volonté des Israéliens et le peuple juif la déjà montré. »

Abud Dandah’i n’a jamais imaginé que la guerre civile syrienne allait durer 5 ans. Le réfugié syrien, lui-même a quitté le Liban en 2013, puis s’est déplacé vers la Turquie.

En Décembre 2015, quand il a créé un blog, un compte Twitter et une page Facebook , il montre ce que que font les israéliens pour les réfugiés syriens. « Je voulais faire ce blog, il y a longtemps, mais je connaissais les ramifications politiques en Turquie. Maintenant, je pense que les Turcs veulent retourner vers de nouvelles relations avec Israël , ce qui m’a donné le courage de parler. »

Le site a de nouvelles histoires et des articles d’opinions sur l’aide humanitaire fournie par les réfugiés israéliens et juifs en Syrie : « Il y a des histoires comme ça toute la journée. Parce que nous en tant que Syriens, nous ne sommes pas en mesure de donner aux Juifs ce qu’ils nous donnent, nous devons au moins l’admettre. »

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander