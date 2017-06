Le réformisme du judaïsme est-il une religion ? – Par Vic Rosenthal

Ce ne sera probablement pas la dernière fois que je dirais que le mouvement de réforme des États-Unis (je comprend la branche libérale beaucoup plus petite que le mouvement conservateur) a remplacé le judaïsme par une politique progressive appelée « l’action sociale » ou ou « Tikkun olam » (réparer le monde) bien que ce soit toujours une action politique en faveur des causes de la gauche mais c’est la première fois que j’ai compris que c’est une stratégie de survie pour eux.

Les dernières générations de juifs libéraux américains ont rejoint une synagogue parce qu’ils voulaient que leurs enfants grandissent avec une idée qu’ils étaient différents d’une manière spéciale de la majorité des non-juifs parmi lesquels ils vivaient. Ils voulaient qu’ils aient des bar mitzvahs et Bat Mitsva et aller dans les centres aérés juifs, de sorte qu’ils aient des amis juifs et qu’ils se marient peut-être finalement avec une personne juive. On a toujours dit qu’il est important d’appartenir à la communauté et de ne pas l’abandonner. Mais ces parents juifs avaient également grandi dans des ménages libéraux ou presque laïques et avaient peu d’alphabétisation juive, et certainement d’entre eux pas d’inclination pour devenir des observateurs des Mistvots.

Ainsi, les synagogues libérales répondent à leurs besoins, précisant que rien ne leur serait demandé en termes de connaissances ou d’observance, et si ils se déplaçaient d’avant en arrière sur le spectre du rituel, de la «Réforme classique» qui ressemblait le luthéranisme, à quelque chose de plus proche du culte juif traditionnel, à la recherche d’un moyen heureux. Mais ce qui a principalement attiré les confrères dans les temples et les a encouragés à payer les droits élevés nécessaires pour soutenir les rabbins réformés bien rémunérés était le sentiment d’obligation de fournir un lien juif pour leurs enfants.

Au cours des dernières années, ce modèle a commencé à échouer. La douceur du judaïsme s’est atténuée et sans contenu ne pouvait qu’ennuyer les parents et les enfants. Les nouvelles générations ne se souvenaient pas du judaïsme des ancêtres d’immigrés. Le mariage mixte était commun et la « famille inter-religieuse » prit vie. Les enfants n’avaient pas le temps ni l’espace pour l’éducation religieuse ; Il y avait des pressions sportives et académiques organisées qui leur étaient beaucoup plus importantes. Parfois, la spiritualité perçue dans les religions orientales et même malgré le tabou fort et le christianisme, qui les a éloignés. En particulier, il était presque impossible de recruter les 20 personnes qui, dans quelques années, deviendraient le cœur de la communauté et son leadership.

Les membres de la communauté juive libérale se demandent pourquoi ils devraient payer des milliers de dollars par an pour – quoi, exactement ? Il devenait de plus en plus difficile pour les congrégations réformistes de garder les lumières allumées et de payer les « professionnels juifs » – les rabbins, les chantres et les « solistes cantoraux », les éducateurs – qu’il fallait une congrégation libérale. De nombreuses congrégations se sont fusionnées et certaines ont fermé leurs portes. Le mouvement lui-même a souffert d’une crise financière à mesure que le débit des cotisations des congrégations affiliées s’est asséché. Il a été forcé de réduire considérablement son personnel et ses activités.

Le mouvement réformiste a choisi le rabbin charismatique Rick Jacobs en tant que président pour le sauver. Il a apporté des changements administratifs. Il a mis l’accent sur le camp et les activités sociales pour les enfants – il n’y a pas de meilleur moyen d’amener les adolescents à s’intéresser à quelque chose que de leur donner l’opportunité d’interagir avec d’autres personnes du sexe opposé – et, bien que cela ait évolué pendant des décennies, il a insisté sur un accent majeur dans le mouvement sur «l’action sociale».