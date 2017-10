Qui sont réellement ces « juifs orthodoxes » qui ridiculisent la communauté Haredi : Les Sicaires !

Si les manifestations sont justifiées, nous essayerions de comprendre. Mais quand il s’agit de personnes hors la loi qui viennent justifier des violations de la loi au nom de la Torah, le résultat est le «blasphème» de la Thora et du Nom de Dieu.

Des cris, des violences, des affrontements, de la part de certains étudiants de yeshiva contre l’armée entraînant de nombreuses routes bloquées dans la capitale, c’est c que vivent de nombreux israéliens en ce moment en Israel.

Mais qui sont ces juifs orthodoxes ?

Ils font partie d’un parti appelé la «faction de Jérusalem» (Peleg Yeroushalmi). Ils ne représentent pas l’ensemble du public ultra-orthodoxe. Ils sont une minorité. Certainement moins de 10% du public Haredi. Parmi ceux qui sortent et manifestent dans la rue et dérangent notre routine, ils sont encore moins nombreux.

Et pourquoi interfèrent-ils?

Non pas car ils ont été recrutés de force par Tsaahal mais parce qu’ils refusent de venir au premier rendez vous de recrutement de l’Armée ( Tsav Rishon) et signer un papier, et déclarent que leur Torah est leur profession. En d’autres termes, lorsque les membres de la faction veulent partir à l’étranger, ils iront au ministère de l’Intérieur pour obtenir un passeport, et quand ils veulent une allocation, ils iront à l’Institut national d’assurance.

Mais quand il s’agit de l’armée, et quand il s’agit de mettre quelques minutes pour signer un document, cela nuit déjà à la sainteté d’Israël. Cela justifie les manifestations et les routes bloquées dans le pays….

Est-ce la véritable cause ?

Le défi de ce groupe est juste de défier. Après tout, si c’était une cause juste – où est la majorité du public ultra-orthodoxe ? Où sont les sectes hassidiques ? Où sont les étudiants des yechivot sépharades?

La « faction de Jérusalem » est née de la rébellion. Après l’introduction du Rav Shalom Elyashiv ZT, un grande incontesté de la mouvance lituanienne, le successeur naturel était Rabbi Aharon Leib Steinman. Mais certains n’ont pas accepter sa direction comme le Rav Shmuel Auerbach.

Ces rebelles ont donc rejoint le Rav Auerbach , profitant joyeusement des budgets de l’Etat et de ses institutions – jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de recrutement de l’armée et se cache derrière l’excuse ‘Fais comme tu veux’. Cela n’a pas vraiment de sens…

Si de telles manifestations se déroulaient dans un autre pays où les non juifs règnent, la réaction des autorités serait bien différente et moins indulgente.

Mais ici, quand la règle est celle de leurs frères juifs, tout est permis. Bloquer la route, frapper les policières, les soldats – et tout au nom de quoi? Un manque d’accord pour signer un document de l’IDF? Au nom de la Torah? Pour beaucoup, c’est simplement un blasphème.

Même l’affirmation selon laquelle la police agit différemment selon les manifestations limite la stupidité. Si nous parlons de la manifestation des handicapés, ces derniers démontrent leur capacité à vivre et une tentative d’obtenir un peu plus à cause de leur état. La ‘faction de Jérusalem’ crée également un problème mais sommes nous face à une incapacité à vivre ?

La police doit prendre le temps d’être vraiment impatiente. Le public ultra-orthodoxe souffre de la même «division» aujourd’hui et ne veux pas être lié à ces manifestations.

La définition exacte de ces personnes qui se disent « orthodoxe » par leurs vetements (deguisement) est ‘Sikrikim’ ‘סיקריקים’ .Ils se font appeler les Sicaires (‘Sikrikim), le nom d’un groupe juif qui, avant et pendant la première Guerre judéo-romaine, assassinaient Romains et Juifs : ces extrémistes qui n’attestent pas toute une communauté.

La police devrait les traiter en conséquence. En tant que hors la loi, qui ne manifestent pas pour une juste cause, mais pour enfreindre les lois de l’État. En dehors d’eux, y a-t-il un seul facteur, y compris le public ultra-orthodoxe, qui ne voit rien de légitime dans ces manifestations?

La répression intransigeante contre ces protestations fera comprendre à la faction de Jérusalem sa place dans la société – loin du consensus -car elle franchit ou peut franchir le seuil criminel et cela peut entraîner des drames des deux côtés.