La reconstruction du bunker d’Hitler attire plus de 20 000 visiteurs à Berlin

Hitler continue de fasciner et cette nouvelle exposition à Berlin en est la preuve : une reconstruction du bunker où Hitler s’est suicidé en avril 1945.

Destiné à montrer les dangers de la dictature, l’exposition intitulée «Comment cela pourrait-il se produire ?», contient également des milliers de documents, des photos et des objets qui racontent l’histoire de la vie du dictateur nazi, se terminant par son suicide.

Plus de 20 000 visiteurs se sont rendus dans le nouveau musée privé dans les deux mois qui ont suivi leur ouverture. Classé comme «la plus grande documentation au monde sur Hitler», il a été créé en seulement quatre mois et coûte 1,5 million de dollars.

L’historien Wieland Giebel et l’entrepreneur du musée Enno Lenze ont déclaré aux médias locaux qu’ils voulaient montrer à quel point une société peut se dégrader quand elle transmet les rênes à un dictateur. Leur bunker recréé est derrière le verre et, comme la figure de cire d’Hitler dans les environs de Madame Tussauds, ils ne doivent pas être photographiés par les visiteurs.

Giebel, 67 ans, a déclaré à Reuters qu’il avait été accusé de promouvoir un ‘Hitler Disney’ pour recréer le bunker. Sa réponse : ‘Cette salle est l’endroit où les crimes ont pris fin, où tout s’est terminé, c’est pourquoi nous le montrons.’

Le bunker souterrain réel d’Hitler a été détruit en 1947. Son site est marqué par un panneau d’information. Plusieurs abris de bombes civiles – comme celui utilisé pour ce musée – restent dans la ville, presque indestructibles par des moyens classiques.

Avant d’ouvrir le nouveau musée centré sur Hitler, Lenze a cérémonieusement détruit un buste d’argile du dictateur et a ajouté les fragments à un tas de décombres dans l’exposition.

Les expositions mettant en vedette des images d’Hitler restent controversées en Allemagne. Les conservateurs d’une exposition sur la propagande nazie dans le musée historique allemand il y a quelques années ont délibérément reléguaient les bustes en masse d’Hitler à une vitrine qui semblait difficile à photographier, à cause de l’éblouissement.

En juillet 2008, l’un des premiers visiteurs de Madame Tussauds à Berlin a coupé la tête de la cire Hitler, représenté assis à un bureau avec une expression morose. Il a été réparé et les visiteurs ont été empêchés d’approcher et de prendre des selfies.