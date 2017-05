La recherche israélienne mène à une crème anti-rides nanotechnologique unique

Les années de travail de laboratoire dans une technologie pour la polymérisation d’un polymère micronisant comme l’ acide hyaluronique sont payantes car aujourd’hui les résultats ont permis qu’il soit introduit dans les couches profondes de la peau sans une injection.

Les rides faciales, et l’affaissement résultent de la perte graduelle de l’élasticité du corps et de sa capacité à produire de l’acide hyaluronique.

Dans le passé, les traitements de l’acide hyaluronique ne pouvaient pas entrer dans les couches les plus profondes de la peau, sauf par injection ou sous forme de poudre, qui doit être mélangé avec de l’eau et donc perdre sa puissance.

Ce problème a été résolu par une équipe de recherche dirigée par le Prof. Rachel Lubart et le Professeur Aharon Gedanken des départements de chimie et de physique et l’Institut de Nanotechnologie et Matériaux Avancés (BINA) de l’Université Bar-Ilan.

Les scientifiques israéliens ont réalisé cette percée en micronisant l’acide hyaluronique.

Sur la base de ce développement, la pionnière cosmétique israélienne Hava Zingboim a créé Prophecy, la première formule de crème qui permet à l’acide hyaluronique de pénétrer dans les couches profondes de la peau.

Une fois qu’ils atteignent une taille nanométrique, les molécules d’acide hyaluronique sont transférées dans la formule, ce qui leur permet de rester nanométrique tout au long du processus.

Selon une déclaration de l’université, c’est la seule technologie au monde capable de créer de petites molécules qui restent petites même lorsqu’elles sont appliquées sur la peau.

L’effet de l’acide hyaluronique micronisé appliqué sur la peau est identique à l’effet obtenu lors de l’injection d’acide hyaluronique dans la peau, avec les avantages d’une texture améliorée de la peau et d’un look plus jeune.

Prophecy sera disponible en Israël prochainement pour 575 shekelim (environ 145 € ) pour 60 grammes et sera commercialisé dans le monde en septembre.

