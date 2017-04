RECETTE | Préparez vos petits pains pour Pessah !

Qui n’aime pas les petits pains légers pour Pessah ? Voici la recette parfaite du chef Irma Kazar.

La préparation de la pâte est rapide et facile et pourra vous aider dans une variété de sandwichs que vous pouvez préparer lors de vos pique-niques en famille.

Ingrédients :

2 cuillères à soupe de sucre

4 tasses de farine de matsa

1 cuillère à café de sel

Une 1/2 tasse d’huile

3 tasses d’eau bouillante directement de la bouilloire

8 œufs

Préparation :

Préchauffez le four à 165-170 degrés.

Mélangez dans un bol mélangeur la farine de pain azyme, le sucre, le sel.

Préparez à côté dans une coupelle l’huile et en parallèle faire bouillir l’eau.

Versez 3 tasses d’eau et une tasse d’huile dans le bol et mélangez.

Continuez à remuer jusqu’à ce que le bol soit froid (pas chaud).

Ajoutez les œufs un à un (je recommande de remuer légèrement avec une fourchette pour mélanger l’œuf avant chaque addition).

Après avoir ajouté tous les œufs, mélangez encore une minute (assurez-vous qu’il n’y a pas de résidus sur les côtés du bol).

Mouillez vos mains avec un peu d’huile et préparez les boules de la taille d’une balle de tennis (18-20 balles, en fonction de la taille que vous avez décidé de faire).

Allongez pour former le petit pain.

Mettez au four pendant 35-45 minutes.

Ne pas ouvrir le four pendant la cuisson (peut être ouvert seulement après 35 minutes ou plus, mais pas avant !)

Photo: Karen Bitton Cohen

