Un réalisateur Juif devient la cible d’attaques suite à son film sur la relation extra-conjugale entre le dernier tsar de Russie et une ballerine

Des bombes incendiaires ont été lancées au studio d’un célèbre réalisateur juif russe qui a été injurié par certains nationalistes pour sa description controversée de l’amour entre le dernier tsar de Russie et une ballerine.

Les bombes incendiées ont frappé les fenêtres du studio d’Alexei Uchitel à Saint-Pétersbourg mercredi soir, provoquant un incendie qui a été éteint avant de pouvoir causer de graves dommages au bâtiment, a rapporté RIA Novosti. Les flammes ne se sont pas répandues dans l’intérieur du studio.

Uchitel, dont le film « Matilda » sur l’affaire d’amour extra-conjugale de Nicholas II et la danseuse de ballet Matilda Kshesinskaya est prévue pour la première fois en octobre, a déclaré l’agence de presse russe.

Le film a provoqué des manifestations de nombreux chrétiens dévots et de plusieurs groupes qui les représentent, a déclaré le site d’information Jewish.ru. Ils se plaignaient que les scènes de sexe chaudes étaient immorales et que la caractérisation de la relation était historiquement fausse et était une insulte à l’honneur national de la Russie.

Les historiens qui ont écrit sur la relation disent que Nicolas II est devenu fasciné par Kshesinskaya après avoir vu son sein gauche lors d’un récital en 1890.

Le film a fait l’objet d’un examen parlementaire commandé par un procureur conservateur de Crimée. Le procureur, Natalia Poklonskaya, est devenu législateur dans le parlement russe pour le parti du président Vladimir Poutine suite à l’annexion par la Russie de ce territoire en Ukraine en 2014.

Le rapport de 40 pages de son groupe de quatre membres, qui comprenait des spécialistes des études religieuses, de la littérature et de la psychologie, a déclaré que «Matilda» était une attaque contre le personnage de Nicholas II. Malgré une vaste documentation de son affaire avec la danseuse dans des lettres personnelles que les deux avaient échangées, le rapport qualifiait leur affaire de «mythe».

Ailleurs, un monument pour les combattants communistes de l’Union soviétique et au-delà a été défiguré avec des slogans antisémites à Madrid, en Espagne.

Le monument aux Brigades Internationales – un nom pour les unités d’étrangers, y compris de nombreux Russes, qui ont combattu dans la guerre civile espagnole pendant les années 1930 contre les milices pro-fascistes – a été défiguré mercredi par des individus non identifiés, a rapporté Europe Press. Ils ont écrit le mot «assassins» et ont dessiné une étoile de David sur le monument, ainsi qu’un symbole favorisé par les suprématistes blancs.

Un autre monument de Madrid qui honore les Espagnols qui sont morts en se battant contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale a été défiguré avec des graffitis comme « meurtriers juifs » et des symboles suprématistes blancs.

