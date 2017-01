Réaction israélienne depuis la nouvelle loi du 1er Janvier : les sacs en plastique sont payants !

Depuis qu’Israël a mis en place une nouvelle loi à compter du 1er Janvier, les épiceries et makolets (magasins de proximité) doivent maintenant payer 10 agurot (environ 3 centimes) pour les sacs en plastique.

Certains Israéliens se félicitent de l’initiative comme un moyen de réduire les déchets et aider l’environnement. D’autres sont mécontents par cette nouvelle décision.

Un homme a décidé de se moquer de l’idée en se filmant en essayant de retourner et demander le remboursement d’un sac en plastique dans différents magasins.

Dans la vidéo, il affirme qu’il a acheté le sac comme tout autre produit, et il devrait être en mesure de le retourner. Le premier magasin rejette sa demande en dépit de son affirmation selon laquelle il y a une loi qui impose une durée limitée de quatorze jours pour retourner tout article. Le deuxième magasin lui rembourse et le vendeur et un autre client rigolent 🙂

Regardez ici:

