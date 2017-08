Réaction du Hamas apres l’attaque de Daesh sur son organisation :  » Daesh ne fait que renforcer Israel »

Un attentat suicide au passage de Rafah par un terroriste salafiste se revendiquant de Daesh, a tué l’un des commandants de l’aile militaire du Hamas, ce qui a conduit l’organisation à augmenter de manière significative sa présence autour de la frontière avec l’Egypte, « la pensée des salafistes et Daesh ne sert que le conflit israélo-palestinien »

Le Hamas a considérablement augmenté sa présence ce matin (jeudi) dans les zones tampons autour de la frontière avec l’Egypte suite à l’attentat-suicide au passage de Rafah associé à une organisation terroriste affiliée à l’organisation salafiste de Daesh . « Ceci est un tournant important en termes de guerre entre le Hamas à Gaza et les Salafistes qui se revendiquent de Daesh » selon une source sur Ynet.

La source a ajouté que les factions palestiniennes devraient se réunir aujourd’hui avant midi pour discuter des conséquences de l’attaque. Une source proche du Hamas a déclaré: « Ce qui est arrivé à Gaza prouve que la Hamas doit protéger l’Egypte à sa frontière. Cette attaque va renforcer les liens de sécurité entre Gaza et le Caire. ».

Le chef des forces de sécurité du Hamas à Gaza, Taofik Abo Naim, s’est rendu au passage de Rafah et a rencontré les terroristes du Hamas sur place. Ces derniers jours, l’Egypte a ouvert le passage et la visite a été conçue pour montrer la transition de contrôle sur la situation.

Le Hamas a publié plus tard une première réponse à l’attaque où Israël a été mentionné: « Nous ne permettrons pas de mettre en danger la sécurité de notre sainte terre et nous traduirons en justice tous ceux qui ont l’intention de nuire à la sécurité de Gaza et adoptent la vue des Salafistes et Daesh qui ne sert qu’à renforcer Israël. » .

Un ministère de l’Intérieur à Gaza a déclaré que le kamikaze a atteint le passage dans le sud de la bande de Gaza. Les forces de sécurité du Hamas ont repéré les deux terroristes qui se sont approchés de la frontière et sont venus pour les arrêter. L’un d’eux s’est fait exploser. Ceci est la première fois qu’une attaque suicide est menée dans la bande de Gaza contre le Hamas.

Cette attaque a tué le commandant Nidal al-Jaafari, en plus de faire partie de l’aile militaire du Hamas, il a également servi pour les forces de sécurité de l’organisation. D’autres agents de sécurité ont été blessés par l’autre organisation terroriste de Daesh.

La famille du terroriste de Daesh a annoncé qu’elle condamne cet acte et qu’elle refuse d’enterrer le terroriste parmi eux ou pleurer sa mort. La famille a dit qu’il a essayé de passer le point de contrôle avec une autre personne qui était avec lui pour infiltrer l’Egypte, et quand il a été arrêté, il s’est fait exploser.