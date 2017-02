Réaction de l’Ambassadeur d’Israël à l’ONU apres la déclaration controversée de la Maison Blanche : « Nous déterminons notre politique »

L’Ambassadeur d’ Israël de l’ ONU, Danny Danon a réagit ce matin suite à la déclaration très controversée de la Maison Blanche dans une interview :

« Il est trop tôt pour savoir si la déclaration de la Maison Blanche aura une incidence sur les implantations. »

Pendant la nuit, l’ administration Trump a publié une déclaration distancier des constructions à l’ extérieur de la Ligne verte en disant que » Que l’ expansion des colonies ne sera pas utile à la réalisation de la paix, «

» While we don’t believe the existence of settlements is an impediment to peace, the construction of new settlements or the expansion of existing settlements beyond their current borders may not be helpful in achieving that goal. »

« Bien que nous ne pensons pas que les implantations soit un frein à la paix, la construction de nouvelles implantations en dehors de leur limite actuelle n’aiderais peut être pas à parvenir à ce but »

Danny Danon, qui est connu pour ne pas avoir de langue de bois , il a déclaré à la radio israélienne que personne ne peut dire ce qu’ Israël doit entendre des déclarations comme celles dans le message de la Maison Blanche ce soir, mais Israël détermine sa propre politique.

« C’est ainsi et cela le restera. Nous sommes un pays souverain. Même si nous ne sommes pas en plein accord sur tout avec les États-Unis, lors des quatre prochaines années, il y a une communication et un dialogue . Il semble que le temps est beaucoup mieux que les huit dernières années», a déclaré Danon.