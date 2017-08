Rav Stern et la Gay Pride à Jérusalem : «Je ne comprends pas la nécessité de cette parade dans une ville sainte et après Ticha Beav »

Le grand rabbin ashkénaze de Jérusalem, le rabbin Aryeh Stern, a déclaré aujourd’hui (jeudi) qu’il ne comprend pas les avantages de la parade de la fierté dans la ville, mais il a déclaré qu’il était prêt à parler avec les membres de la communauté gay : ‘J’ai déjà exprimé mon opinion et j’ai participé au rassemblement de deuil en mémoire à Shira Banki’, a déclaré Rabbi Stern. J’étais dans la maison lors des shivas pour les réconforter en privé. Cela n’a pas été fait pas des rabbins et muftis car ils pensent que nous ne devrions pas aller dans cette direction. Cependant, j’ai des réserves quant à l’existence même de ce défilé publiquement le lendemain Tisha Beav à Jérusalem, la ville sainte ».

Il a ajouté que » ce défilé n’a aucun avantage si ce n’est causer du mal. Je suis en contact avec ces gens, mais pas à travers cette parade. Je ne comprends pas le besoin de cela. Nous parlons de sujets comme les relations intimes entre l’homme et sa femme et un ami, c’est quelque chose qui traverse toute la ville, je ne comprends pas, mais peut-être qu’il me manque quelque chose dans cette compréhension ? «

Un journaliste lui a demandé ce qu’il pense en ce qui concerne la peine de mort pour les terroristes, le rav a répondu que cette pratique ne devrait pas être décidée par les rabbins, « la peine de mort est quelque chose de très difficile à réaliser. Alors que le Sanhédrin était dans le cadre de la loi juive. « Selon lui, » le débat sur la peine de mort pour les terroristes ne doit pas être soumis à une autorité halakhique ».

Le rav a également abordé la nécessité d’annuler les conflits existants entre les chef rabbins séfarades et ashkénazes, « Je suis d’accord avec cela. Nous nous trouvons après Tou B’Av, la grande joie de ce jour est que les tribus ont été autorisées à se marier. De là, nous apprenons la grande valeur de l’observation des coutumes, mais il est interdit de créer une barrière entre les personnes ».