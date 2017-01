Rav Shmouel Eliahou : « Stoppez l’acharnement contre Netanyahu pour des cigares et du Champagne :  » Il porte le peuple d’Israël sur ses épaules » !

Le rabbin de Safed et un membre du Conseil rabbinique ont appelés à arrêter l’enquête sur Netanyahu. « Israël repose sur ses épaules, stoppez ces accusations pour des cigarettes et du champagne ».

Rav Shmuel Eliyahu, le grand rabbin de Safed et un membre du Conseil de chef rabbinique, appelle les organismes d’application de la loi qui enquêtent sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu de cesser leur acharnement.

« Toutes les plaintes contre le premier ministre sont négligeables par rapport à sa position mais il est important que les bonnes décisions soient prises car il a la responsabilité du peuple d’Israël sur ses épaules… S’il y a des plaintes car il a reçu des cigares et une bouteille de champagne , il ne faut pas dériver vers le harcèlement criminel car cela ne va pas affecter seulement quelques personnes mais l’ensemble du peuple d’Israël « .

Il a rajouté concernant le procès du premier ministre qu’il faut » trouver une solution juridique et agir pour cesser le harcèlement. »

Rabbi Eliahou souligne que tout Israel est sur les épaules du Premier ministre Netanyahu »Il porte la terre d’Israël et la vie des Juifs sur ses épaules, et traite également avec toutes les nations du monde. Maintenant, le harceler pour quelques cigarettes et du champagne, cela n’a pas d’importance. Je conseille à tous ceux qui se livre à ce type de combat de se calmer ».

