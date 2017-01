Rav Pinto a été libéré aprés une année de prison

Rav Pinto a été libéré ce matin (mercredi) après avoir purgé un an de prison pour corruption. Il a purgé sa peine dans le centre médical de la prison Prison Nitzan.

Rav Pinto a commencé sa peine en Février l’année dernière après avoir plaidé coupable et a été reconnu coupable dans une négociation de plaidoyer.

Le tribunal de Lod a accepté l’appel de la poursuite dans le passé et la décision de déduire un tiers de sa peine.

Après avoir purgé les deux tiers d’emprisonnement appliquées à la libération conditionnelle et la libération anticipée , la Commission a accepté la demande et ajouté que cette libération sera conditionnelle et en résidence surveillée.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI