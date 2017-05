Rav Kling : « Les juifs de France ont cinq ans pour quitter ce pays et faire leur valise »

Le Rav Eli Kling qui tient une école pour jeunes filles francaise à Hemdat Hadarom, proche de Netivot, a donné une interview au média israélien Srugim concernant l’avenir des Juifs de France,

suite à la nouvelle présidence du pays.

« Macron ne sera pas nécessairement bon pour Israël et la communauté juive en raison de ses politiques pro-islamistes, ce qui pourrait conduire à faire empirer la situation en France dans les années à venir. »

Ajoutant : « Ce qui est arrivé en France au cours des dernières années n’est rien par rapport à ce qui se passera après l’élection de Macron, qui ne fera pas revenir la situation à la normale, exprimée dans le renforcement de l’islam radical qui continue d’attaquer le Juif en France. »

Ce dimanche, il y a eu un énorme écart entre Macron et la candidate d’extrême-droite Marine Le Pen, tant en Israël qu’en France, et tous savent que c’est un pas vers un avenir sinistre.

« Le Pen aurait prévu d’adopter des lois qui interdirait les symboles religieux afin de limiter la puissance de l’islam radical, et naturellement, cela nuira aussi à la communauté juive , comme les importations de produits alimentaires casher, l’abattage et d’autres interdictions. Mais comme Macron a une politique politiquement correcte d’embrasser l’islam, cela conduira à un renforcement des factions islamistes radicales, et causera des dégâts énormes en France en général, et en particulier contre la communauté juive ».

Rav Kling a souligné « Ma préoccupation est que, suite à la politique de Macron pendant cinq ans, Marine Le Pen gagnera certainement les prochaines élections, et les Juifs de France auront cinq ans pour prendre leurs affaires et faire leur Aliyah ».