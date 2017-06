Le Rav et ex-député Dov Lipman demande des sanctions contre ceux qui attaquent les soldats, depuis que son propre fils en a fait les frais…

Le fils de ca Rav et ex-député Dov Lipman est aussi soldat et Haredi, il a été traité de « nazi » et d’autres insultes pour servir dans les FDI. Selon son père et ancien membre de la Knesset, Dov Lipman, qui est lui-même un juif ultra orthodoxe, l’offensive venait surtout d’un petit groupe d’extrémistes et il compte agir avec d’autres législateurs pour fournir des mesures législatives pour protéger les troupes de Tsahal.

Pour rappel, ce vendredi , le fils de Lipman, Shlomo, qui sert dans la brigade d’infanterie de Golani, a quitté sa base, et s’est arrêté dans la maison de la famille dans la ville centrale de Beit Shemesh, puis s’est rendu dans le quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem de Mea Shearim pour acheter un livre avant Shabbat.

Au cours des dernières semaines, Mea Shearim a vu de multiples attaques, à la fois verbales et physiques contre les soldats des FDI en uniforme, par des extrémistes violents de la communauté orthodoxe. Selon son père, Shlomo était au courant de ce qui se passait dans le quartier et avait connu des actes similaires dans sa ville natale de Beit Shemesh, qui a une grande population Haredi, y compris des sectes radicales.

« Il pensait qu’il se ferait juste injurier par les gens. Cela se produit aussi à Beit Shemesh. Mais il n’a jamais imaginé ce que cela allait se transformer en émeute », a déclaré Lipman au Times of Israel par téléphone ce dimanche.

Alors que Shlomo entrait dans la librairie, une «foule s’est concentrée à l’extérieur du magasin, bloquant la sortie», a déclaré l’ancien député Lipman.

Ils lui ont crié de «sortir de là», et l’ont qualifié de «nazi» et de hardak , un slogan hébreu utilisé par et contre les membres de la communauté Haredi. Il s’agit à la fois d’un acronyme de « hardius frivole » ( Haredi kal da’at ) et d’un insecte ( harak ) et bactéries ( haidak ).

Lorsque les membres de la foule sont arrivés dans le magasin après lui, un employé l’a conduit à l’extérieur par une entrée différente. Géographiquement désorienté, Shlomo a essayé de déterminer où il était pour sortir de la zone en toute sécurité. Mais la foule l’a rapidement repéré et a recommencé à le menacer.

Selon la police, en plus de lancer des insultes, les membres de la foule ont également jeté des pierres à Shlomo. Mais ils ne l’ont pas touché, a déclaré Rav Lipman.

« Ils ne l’ont pas touché. Il n’a même pas vu les pierres qui ont été jetées « , a t-il déclaré.

Un passant Haredi a vu Shlomo dans la rue, l’a pris par la main et l’a conduit loin de la foule, a déclaré Lipman. « J’aimerais le retrouver et le remercier « , a t-il ajouté.

Des volontaires du service d’ambulance Hatzalah sont arrivés, suivis peu de temps après par des policiers sur les motos qui ont été appelés sur les lieux par les résidents. Lorsqu’une ambulance du service d’urgence de Magen David Adom s’est arrêtée, les officiers ont dit à Shlomo d’entrer, non pas parce qu’il était blessé, mais parce que le véhicule fermé lui permettrait de sortir du quartier en toute sécurité. Pourtant, selon la police, l’ambulance a également été arrêtée par la foule et ne pouvait pas rapidement sortir de Mea Shearim.

Peu de temps après, la foule s’est calmée, et la police a annoncé qu’elle allait ouvrir une une enquête sur l’attaque. Cependant, sauf pour les lanceurs de pierres, peu de personnes pourraient être poursuivies pour l’incident.

Dans des cas comme celui de Shlomo, la police a peu de recours, car les gens qui crient des malédictions contre des soldats n’ont pas commis de crime. Ils sont protégés par les lois sur la liberté d’expression. (Bien sûr, les personnes qui menacent ouvertement ou attaquent des soldats sont arrêtées ).

C’est ce que Lipman, qui a précédemment servi comme membre de la Knesset pour le parti centriste Yesh Atid, espère changer avec une loi qui interdirait de » crier n’importe quoi aux soldats ».

L’ancien législateur a noté: «Je suis pour la liberté d’expression, mais toute société établie a des limites».

Lipman a reconnu qu’il s’agissait d’un champ de mines légal, car il pourrait rapidement enfreindre les droits des manifestants.

« Il faut l’explorer avec soin », a t-il déclaré. « Ce sera un processus long ».

Le chef de Yesh Atid, et député Yair Lapid, a partagé l’histoire de Shlomo sur sa page Facebook, et Lipman a déclaré qu’il avait parlé à Lapid pour travailler ensemble à l’initiative législative.

À la lumière de ces assauts contre les soldats en uniforme, l’armée offre aux militaires militaires ultra orthodoxes des permis spéciaux qui leur permettent de quitter la base en tenue civile afin qu’ils puissent traverser leurs quartiers sans être attaqués. (Les soldats arabes reçoivent des permis similaires pour la même raison.)

Lipman a déclaré que son fils n’a jamais essayé d’obtenir un tel papier, car il n’en avait jamais eu besoin et parce qu’il était idéologiquement opposé au concept.

« Il n’essaie pas d’être provocateur », a déclaré Lipman; Son fils croit juste que, dans l’état juif, les soldats des FDI devraient pouvoir se déplacer librement sans craindre une attaque.

Lipman a dit que lui et la police ont demandé à Shlomo s’il reviendrait à Mea Shearim en uniforme. « Il a dit que s’il devait y aller et qu’il était en uniforme, il irait. Il ne changera pas son comportement. Mais il ne s’y rendra pas spécifiquement pour provoquer », a déclaré Lipman.

« Mais mon objectif est d’atteindre un point où tout autre soldat peut aller n’importe où et savoir qu’il est en sécurité », a t-il ajouté.

Les attaques contre les soldats Haredi en uniforme ont augmenté ces derniers mois, principalement dans les quartiers ultra orthodoxes de Jérusalem, mais aussi à Beit Shemesh. Les agressions, les menaces et les protestations violentes des membres de la communauté proviennent généralement de l’opposition à la participation au service militaire . Les citoyens israéliens doivent remplir ce devoir national qui ne doit pas se limiter qu’aux séculiers.

L’ancien député a déclaré que l’augmentation des attaques contre les soldats Haredi est le «dernier soupir de l’extrémisme» alors que la communauté ultra-orthodoxe s’intégrerait de plus en plus dans la société israélienne, servant dans les FDI et entraînant les effectifs et étudiant dans les universités, tous en nombre record.

Les attaques ont entraîné la dénonciation des fonctionnaires militaires, de la police et des politiciens à travers le spectre politique (mais pas des législateurs Haredi).

Selon Lipman, les attaques sont un écart par rapport à la norme dans la communauté Haredi. Dans le passé, a t-il dit, les communautés ultra-orthodoxes n’auraient peut-être pas été particulièrement sionistes ou patriotiques, mais ils ont reconnu que « les soldats sont ceux qui nous protègent ».

Le «chemin Haredi», a t-il déclaré, est équivalent, pour une synagogue, d’omettre la «Prière pour l’État d’Israël» pendant ses services, mais d’inclure la «Prière pour les soldats de l’armée israélienne».

