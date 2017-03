Le rav Dov Lior permet de filmer les provocations arabes en Judée Samarie le jour du Shabath

L’un des rav, les plus importants du mouvement sioniste religieux, le rabbin Dov Lior, grand rabbin de Hébron et Kiryat Arba, et doyen de la Kiryat Arba Hesder Yeshiva, et chef du Conseil des Rabbins de Judée et Samarie, a permis dorénavant de documenter les provocations arabes même le jour du shabbat ( la seule raison pour laquelle il est permit de profaner ce jour est la « sacana », risque de sécurité pour soi ou autrui).

Cette permission a été utilisée ce récent Chabbat, selon le mouvement Regavim, lorsque des militants de l’aile gauche des ONG Ta’ayush, un groupe anarchiste qui provoque des affrontements violents en Judée-Samarie, sont arrivés, accompagnés de quelques Arabes, dans une zone à l’extérieur de Mehola situé dans la vallée du Jourdain.

Mehola est un moshav religieux près de la « ligne verte » et le village arabe de Bardala.

Les membres de l’ONG ont construit un « Caravilla » illégale (combinaison de la caravane et villa, ce qui signifie une maison mobile de luxe), en violation flagrante avec la loi. Il convient de noter que des centaines de ces structures illégales sont érigés dans toute la Judée et la Samarie, plus fortement entre Ma’ale Adumim et Jérusalem et tout cela financé par l’Union européenne.

Ce dimanche, l’avocat Avi Segal de Regavim a envoyé un message urgent au gouvernement et à Tsahal en Judée-Samarie, accompagné de la documentation photographique de la structure et une demande qu’elle soit démolie avant que les locataires emménagent.

L’alerte a été envoyée et mardi les inspecteurs de la COGAT sont arrivés sur le site et ont remis aux Arabes locaux un ordre de démolition.

La permission de Rav Lior de profaner le Shabbat dans les conditions ci-dessus découle de la discussion sur la guémara Eruvin 44a:

« En ce qui concerne une ville qui est située près de la frontière, même si les païens ne sont pas venus avec l’intention de nuire à la vie, mais plutôt de traiter en matière de foin et de la paille (pour gâcher la ville), [les habitants juifs] peuvent aller contre eux avec leurs armes, et ils peuvent profaner le Shabbat à cause d’eux, étant donné que la frontière doit être soigneusement surveillée, afin d’empêcher les ennemis de prendre pied là-bas « .

