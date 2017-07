« Rav » Chlomo Halberbranz de la secte Lev Tahor retrouvé noyé au Mexique

Chlomo Halberbranz aurait été retrouvé noyé au Mexique apres s’être trempé avant le Shabath. Qui était-il ?

Il y a quelques années, la secte juive du nom de Lev Tahor, dirigé par le « Rav » Chlomo Halberbranz a fait parler d’elle suite aux graves sévices sur les membres de ce groupe comme l’obligation de se marier très tôt pour les plus jeunes d’entre eux et celle de mener une vie austère et sans aucun lien avec la société.

L’origine de cette secte vient de Jérusalem, et suite aux accusations, de coups et blessures, de violence envers les enfants, le groupe a quitté le pays et le dirigeant, a été accusé de fait grave envers les membres : Halberbranz venait d’une famille non pratiquante, puis a décidé de revenir à sa façon au judaïsme, en formant une secte à Beth Israël, Jérusalem.

Cette secte de plus de 250 personnes dont 150 enfants avait des liens avec des éléments islamistes extrémistes et suite aux enquêtes de la police israélienne, le groupe a quitté Israel pour New York, Canada, Argentine et finalement au Mexique.

