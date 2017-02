Le rav Ari Edelkop et sa famille ont reçu l’ordre de quitter la Russie car ils sont « une menace pour la sécurité nationale ».

L’émissaire Habad, le Rav Ari Edelkopf a été considéré comme une menace pour la sécurité nationale russe et il lui a été ordonné de quitter la Russie. Cette situation est préoccupante pour la communauté qui se trouve dans un état de plus en plus autoritaire.

Il y a trois ans, le rabbin Ari Edelkopf et sa femme, Chana, ont travaillé sans relâche pendant des semaines pour aider leur communauté et la ville dans la ville pour les Jeux olympiques d’hiver à Sotchi.

Les émissaires Habad des États-Unis sont venus sur la côte de la mer Noire de la Russie en 2002. Au moment où les Jeux Olympiques ont été ouverts, ils ont ouvert trois synagogues, cinq centres d’information et un traiteur casher 24/7 à des milliers de personnes dans la ville, qui a seulement 3.000 Juifs.

Les Edelkopfs ont été célébrés dans les médias locaux pour leurs efforts considérables, que le Kremlin a commercialisé comme preuve que la Russie accueille les minorités , y compris en invitant un rabbin de Russie à l’ouverture des Jeux.

Ce mois-ci, le couple a été de nouveau médiatisé mais pour une autre raison: Eux et leurs sept enfants ont reçu l’ordre de quitter la Russie après que les autorités ont signalées que le rav Ari Edelkopf était une menace pour la sécurité nationale. Une nouvelle grave dont les dirigeants de la communauté ont dit leur inquiétude, mais sont incapables d’empêcher.

Survenant au milieu d’une répression plus large sur les groupes étrangers et les droits de l’homme sous la présidence de Vladimir Poutine, l’expulsion contre le Edelkopfs ne semble pas isolé, pour d’autres Juifs de Russie, malgré l’attitude généralement favorable du Kremlin à leur communauté.

La communauté Juive n’est pas immunisés contre les effets d’un état de plus en plus autoritaire. Mais ce qui est doublement inquiétant dans un pays où de nombreux Juifs ont des souvenirs amers du gpuvernement communistes qui a réprimé la vie religieuse et communautaire.

L’arrêté d’expulsion de l’Edelkopfs a attiré une réaction particulièrement rude de la Fédération des communautés juives de Russie, un groupe Chabad affilié qui a maintenu des relations amicales et mutuellement bénéfiques avec Poutine.

L’ordre, qui comprenait aucune explication ni accusation concrète, « soulève de graves inquiétudes pour l’avenir des communautés juives dans le pays, » a dit Rabbi Boruch Gorin, un porte-parole de la fédération

Gorin est un proche collaborateur de Beral Lazar, le grand rabbin qui a parlé lors de la cérémonie d’ouverture de Sotchi.

Gorin a également appelé l’ordre « une tentative d’établir un contrôle » sur les communautés religieuses en Russie, y compris celle desservi par quelque 70 rabbins Chabad, dont la moitié sont étrangers.

Beaucoup de Juifs considèrent Edelkopf, un natif de Los Angeles, un chef spirituel populaire et aimé avec un dossier impeccable et une relation étroite avec Lazar. Ils ont réagi avec consternation et indignation à l’ordre d’expulsion.

« Ce qui est absurde», écrit Rosa Khalilov dans l’une des centaines de messages Facebook affichés sur le profil de Edelkopf, dans lequel il a offert des mises à jour de son combat juridique qui a échoué à rester en Russie. « Cette déportation sans preuve et donc sans défense appropriée pour l’accusé. Je suis tout à fait déçu. »